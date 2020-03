Jak pielęgnować cerę w czasie pandemii?

Choć przestrzeganie zasad higieny i odpowiedniej pielęgnacji jest czymś naturalnym, w czasie pandemii powinnyśmy poświęcać im jeszcze więcej uwagi. Jak zatem zmodyfikować urodową rutynę, by poprawić kondycję skóry i zabezpieczyć ją przed zarazkami?

Zdjęcie W czasie pandemii musimy codziennie odkażać kosmetyki /123RF/PICSEL

Pandemia koronawirusa skłoniła nas do zmiany szeregu codziennych nawyków. Priorytetem stało się dbanie o higienę i ochrona przed rozprzestrzeniającym zarażeniem.



Ale oprócz ryzyka zachorowania, czyhają na nas różne niebezpieczeństwa związane z epidemią, które mogą odcisnąć piętno na kondycji naszej cery.

Choć większość z nas stara się spędzać czas głównie w domowym zaciszu, niektórzy muszą chodzić na co dzień do pracy. Wiąże się to m.in. z noszeniem maseczki ochronnej.



Zapobiegając rozprzestrzenianiu się zarazków, maseczka może niestety jednocześnie podrażnić i wysuszyć delikatną skórę twarzy. Kluczowe jest zatem włączenie do codziennej pielęgnacji produktów o silnie nawilżającym działaniu.

- Dodaj do swojej urodowej rutyny preparaty, takie jak odżywcze serum z witaminą C oraz krem bogaty w kwas hialuronowy. W ten sposób zapewnisz skórze optymalny poziom nawodnienia. Spróbuj także spryskiwać twarz witaminową mgiełką - zwłaszcza przed nałożeniem i po zdjęciu maski - tłumaczy znany wizażysta gwiazd Alvin Goh, z którego usług regularnie korzystają Tilda Swinton, Margot Robbie oraz Emma Watson.

Choć warto zachować spokój i nie ulegać powszechnej panice związanej z pandemią, powinniśmy bezsprzecznie zwrócić uwagę na higienę. Jest to bardzo istotne zwłaszcza w kontekście pielęgnacji twarzy.

Zdjęcie Skóra w czasie pandemii potrzebuje odpowiedniego nawilżenia i oczyszczenia / 123RF/PICSEL

- Wszystko zaczyna się od mycia rąk. Twoje dłonie dotykają różnych ludzi, powierzchni i przedmiotów, które mogą gromadzić bakterie, więc częste mycie rąk jest kluczowe. Pamiętaj o dezynfekcji dłoni przed użyciem jakiegokolwiek produktu do pielęgnacji skóry lub makijażu i za każdym razem myj ręce mydłem antybakteryjnym przez 60 sekund - wyjaśnia dermatolog dr Peterson Pierre.