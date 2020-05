Jak przygotować stopy na lato?

Zdrowe, wypielęgnowane stopy powinny być atrybutem każdej kobiety. Niestety, po zimie w większości przypadków nie wyglądają idealnie i wymagają nieco większej uwagi. Podpowiadamy więc, jak szybko i łatwo poprawić ich kondycję, zanim zdecydujesz się założyć odkryte buty.

Zdjęcie Balsam do stóp pomoże je nawilżyć i zregenerować /123RF/PICSEL

Piękne stopy to wypielęgnowane stopy. Dbanie o skórę w tym obrębie ciała wcale nie jest takie trudne i czasochłonne jak się może wydawać. Stopy to jednak problematyczna strefa - skóra w tym miejscu ma tendencję do przesuszania się, rogowacenia, a noszenie butów powoduje często otarcia i pęcherze. Oto kilka sprawdzonych sposobów na to, jak przywrócić im blask.

Domowe SPA

Zafunduj je sobie chociaż raz w tygodniu. Nie musisz wydawać fortuny na zabiegi w salonie kosmetycznym. Dobry pedicure wykonasz również w domowym zaciszu. Na początek zanurz stopy w ciepłej wodzie na kilkanaście minut. Możesz dodatkowo użyć specjalnej soli, która zmiękczy skórę i paznokcie. Mile widziane są również olejki eteryczne - pomogą ci się zrelaksować i wprowadzą w dobry nastrój. Następnie osusz stopy i ostrożnie przytnij paznokcie.

Uważaj na ich boczne zakończenia - paznokcie przycięte zbyt krótko mogą powodować wrastanie. Skórki odsuń drewnianym patyczkiem. W następnej kolejności wypoleruj paznokcie specjalnie przeznaczonym do tego pilnikiem i nanieś bazę, która zapobiegnie żółknięciu paznokci.

Po zimie skóra na stopach zwykle jest szorstka. Aby ją zmiękczyć, zanurz je w ciepłej wodzie i złuszcz w celu usunięcia dodatkowej, suchej skóry. Wysusz stopy, a następnie użyj pumeksu. Na końcu wsmaruj balsam na suche miejsca, aby skóra mogła się zregenerować i ponownie wchłonąć wilgoć.

Zdjęcie Na lato idealnie sprawdzi się lakier w jaskrawym odcieniu / 123RF/PICSEL

Postaw na odważny kolor

Niepomalowane paznokcie u stóp są mało atrakcyjne. Gdy zdecydujesz się założyć sandały czy klapki zadbaj o to, by pojawił się na nich kolor. Żywe, jaskrawe odcienie są idealnym wyborem na lato. Szczególnie pięknie współgrają z opaloną skórą. Jeśli używasz zwykłego lakieru, warto nałożyć też utwardzacz. Nie tylko zapobiegnie odpryskom i matowieniu, ale też uchroni lakier przed niekorzystnym działaniem piasku na plaży.

Zafunduj sobie masaż

Długie spacery, jogging, a także codzienne chodzenie w szpilkach i japonkach może powodować ból stóp. Warto więc regularnie je masować przy pomocy piłeczki, np. tenisowej. Usiądź wygodnie i pocieraj o nią stopami od pięty aż do palców. Jeśli to możliwe, unikaj na co dzień noszenia butów na wysokim obcasie. Może i dodają wdzięku, ale powodują też nienaturalne wygięcie stopy i rozciąganie ścięgien. Staraj się zatem ograniczać ich noszenie, a latem jak najwięcej spaceruj w płaskim obuwiu z profilowaną wkładką.