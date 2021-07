​Jak się pozbyć wągrów? Oczyszczanie twarzy z wągrów i rozszerzonych porów

Usuwanie wągrów to coś, z czym zmaga się naprawdę wiele osób - niekoniecznie tylko cierpiących na trądzik ani nastolatków z problematyczną cerą. Wągry, czyli zaskórniki, pojawiają się również u ludzi, którzy mają normalną cerę. Wystarczy, że gruczoły łojowe na twarzy produkują lepki tłuszcz - sebum w połączeniu z rogowaciejącymi komórkami zatykają ujścia mieszków włosowych i stąd pojawiają się wągry.

Rodzaje wągrów

Zaskórniki mogą przybierać różną postać - najczęściej to czarne kropki w skórze (wtedy mowa o zaskórnikach otwartych) lub biała kaszka czy wykwity (to zaskórniki zamknięte). Najczęściej pojawiają się na twarzy - na nosie i brodzie. Dla wielu osób są nieestetyczne, a co gorsze - łatwo przy nich o bakteryjne nadkażenie, które spowoduje ropne krosty.

Reklama

Zdjęcie Wągry to zmora wielu osób. Można się ich pozbyć również domowymi sposobami / 123RF/PICSEL

Skąd się biorą wągry? Skłonność do zaskórników jest genetyczna, choć wpływ na pojawianie się wągrów ma też nasza dieta. Jeśli mamy tendencję do pojawiania się zaskórników, powinniśmy wybierać zbilansowaną dietę, bogatą w produkty pełnoziarniste i nienasycone kwasy tłuszczone z grupy omega-3. Powinniśmy zrezygnować natomiast z nadmiaru cukrów prostych oraz wysoko przetworzonej żywności.

Usuwanie wągrów w domu

Oczyszczanie twarzy z wągrów możemy przeprowadzić w domu. Istnieje kilka sposobów, jak sobie z nimi radzić.

Regularnie rób peeling. Jeśli cierpisz z powodu zaskórników, powinieneś konsekwentnie oczyszczać twarz w ten sposób. Jaki peeling wybrać? Peeling owocowy lub ze ścierającymi kuleczkami sprawdzi się, jeśli twoja skóra jest bez podrażnień i stanów zapalnych. Jeśli te problemy cię dotyczą, sięgnij po peeling enzymatyczny. Peeling stosuj przynajmniej dwa razy w tygodniu.

Zdjęcie Oczyszczanie twarzy z wągrów powinno polegać m. in. na wykonywaniu regularnego peelingu / 123RF/PICSEL

Codziennie myj twarz specjalnym preparatem. Najlepiej sprawdzą się tu pianki i żele o lekkiej formule, które nie będą zapychać porów, natomiast zmniejszą stany zapalne, zadziałają antybakteryjnie i nawilżą skórę. Wybieraj produkty bez tłuszczu.

Stosuj maseczki na bazie glinek. Rozjaśnią cerę i sprawią, że będzie wyglądała świeżo.

Jak pozbyć się wągrów za pomocą kosmetyków? Na problemy skórne dobrze sprawdzą się kremy z witaminą B3, składnikami złuszczającymi i retinolem.

Wiele osób zastanawia się, czy wyciskać wągry. Odpowiedź jest prosta: nigdy nie wyciskaj zaskórników! Możesz nie zrobić tego dokładnie - wtedy bakterie mogą spowodować stan zapalny, a pozostałości wągra łatwo zmienią się w ropny pryszcz.

Oczyszczanie twarzy z wągrów u kosmetyczki

Możemy też zdecydować się na któryś z popularnych zabiegów kosmetycznych, które pomogą nam pozbyć się wągrów z nosa czy innych partii twarzy.

Najprostsze i najbardziej popularne wśród klientek i klientów salonów kosmetycznych jest oczyszczanie manualne. Robiąc je w gabinecie kosmetycznym, mamy pewność, że będzie przeprowadzone we właściwy sposób i że nam nie zaszkodzi. Lepiej nie powtarzać oczyszczania z wągrów tą metodą zbyt często, gdyż może to skutkować rozszerzonymi porami w przyszłości.

Innym sposobem z gabinetu kosmetycznego jest peeling kawitacyjny - oczyszczenie porów za pomocą ultradźwięków. Plus tego rozwiązania jest taki, że jest on delikatny dla skóry, można dobrać jego intensywność indywidualnie - skuteczne będą również u osób o cerze naczynkowej i wrażliwej. Oczyszczanie twarzy z wągrów w ten sposób odbywa się za pomocą aparatu emitującego fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości.

Zdjęcie Oczyszczanie z wągrów metodą manualną bezpiecznie może przeprowadzić tylko kosmetyczka / 123RF/PICSEL

Polecane są także peelingi chemiczne, zwane jako zabiegi kwasami. Kosmetyczka dobierze nam rodzaj i stężenie kwasów pod kątem potrzeb naszej cery. Te najczęściej stosowane to kwas migdałowy, salicylowy i glikolowy.

Dobrą metodą na oczyszczenie twarzy z wągrów jest mikrodermabrazja diamentowa. Polega na złuszczaniu naskórka za pomocą aparatu ze specjalną głowicą.

Przeczytaj także:



Peeling kawowy: sposób na gładką skórę



Dlaczego peeling skóry jest tak ważny?



Magda Mołek zmyła makijaż. Po 20 latach!



* * *