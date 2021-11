Usuwanie pozostałości tuszu

Sposoby czyszczenia sztucznych rzęs będą zależały w pewnej mierze od metody ich nakładania. Niektóre kobiety najpierw podkręcają swoje naturalne włoski, nakładają tusz, czekają, aż rzęsy wyschną i dopiero wówczas przyklejają sztuczne. Inne mają zwyczaj najpierw nakładać sztuczne rzęsy, a dopiero później je tuszować. Pierwsza metoda pozwala uchronić sztuczne rzęsy przed zabrudzeniem tuszem — druga sprawia, że syntetyczny dodatek wygląda bardziej naturalnie. Wybierając tuszowanie sztucznych rzęs, nieuchronnie prowadzimy do ich zabrudzenia, toteż jeśli chcemy powtórnie użyć syntetycznych włosków, musimy usunąć z nich kosmetyk. Jak wyczyścić sztuczne rzęsy z tuszu?



Aby oczyścić sztuczne rzęsy, należy przygotować chusteczki do demakijażu lub nasączyć dwa płatki kosmetyczne płynem micelarnym. Następnie włóż jeden pasek sztucznych rzęs pomiędzy płatki kosmetyczne i delikatnie dociskaj je do powierzchni wacika lub chusteczki. Niekiedy zaschnięty tusz może wymusić konieczność potarcia włosków, należy to robić bardzo ostrożnie, by ich nie wyrwać.

Kąpiel dla sztucznych brwi

Zdjęcie Sztuczne rzęsy należy oczyścić z tuszu

Inną metodą oczyszczania sztucznych brwi z tuszu może być zanurzenie ich w gorącej wodzie z odrobiną mydła w płynie. Rzęsy powinny przez chwilę moczyć się w takiej miksturze, a kawałki tuszu same zaczną odpadać od włosków. Pozbycie się tuszu to tylko pierwszy krok, należy także usunąć z nich pozostałości substancji mocującej. Jak wyczyścić sztuczne rzęsy z kleju?



Jak oczyścić sztuczne rzęsy z kleju?

Zdjęcie Jak wyczyścić sztuczne rzęsy z kleju? / 123RF/PICSEL

Rzęsy najczęściej mocujemy przy pomocy kleju, który pozostaje na pasku po ściągnięciu sztucznych włosków. Aby móc użyć ich ponownie, konieczne jest usunięcie kleju z rzęs. Jeśli pomimo zastosowania kąpieli i płynu do demakijażu na pasku nadal widoczne są pozostałości substancji mocującej, należy je oderwać. W tym celu przytrzymaj rzęsy za włoski i delikatnie, pęsetą zdejmuj z nich klej.

Możesz także zanurzyć syntetyczne rzęsy w naczyniu wypełnionym zmywaczem do sztucznych włosków lub przetrzeć je wacikiem nasączonym w takim płynie - produkty tego typu powinny rozpuścić pozostałości kleju, a jednocześnie nie zniszczyć syntetycznych włosków.



