Pielęgnacja rododendronów w lipcu powinna być naprawdę kompleksowa. Należy ją rozpocząć od najważniejszego zabiegu, jakim jest pozbycie się przekwitniętych kwiatostanów . Na początku miesiąca ilość kwiatów jest już znikoma, przez co trzeba go doprowadzić do schludnego wyglądu.

Wszystkie te zabiegi wykonujemy nie bez powodu. Mają one niesamowicie istotne znaczenie dla wyglądu, zdrowia i kwitnienia rododendronu w następnym sezonie. Pierwszy zabieg, który warto wykonać, czyli usuwanie przekwitniętych kwiatostanów to takie zalety jak:

Natomiast nawożenie rododendronu pozytywnie wpłynie na jego kwitnienie . Odpowiednia dawka mikroskładników zregeneruje krzew po dopiero co zakończonym kwitnieniu. Ułatwi zawiązywanie pąków na następny sezon. Dzięki temu roślina odwdzięczy się pięknymi i licznymi kwiatami. Co więcej, wzmocni jej odporność przed atakami wirusów i szkodników.

Początek lipca jest ostatnim momentem na nawożenie rododendronów nawozami azotowymi. Po tym czasie konieczne jest ograniczenie takich odżywek, aby nie pobudzać rośliny do nadmiernego wzrostu pędów. Przez to mogą one nie zdążyć na zdrewnienie i przygotowanie się do zimy. Będzie to skutkowało obmarznięciem pędów.