Peeling enzymatyczny złuszcza skórę. Robi to jednak w inny sposób niż popularne peelingi ziarniste. Przede wszystkim jest w formie maski lub gęstej pasty, w której zawarte są enzymy ziołowe lub owocowe. Rozpuszczają one martwe komórki naskórka, co pozwala łatwiej je złuszczyć. Nie należy wcierać go w skórę - maskę lub pastę wystarczy nałożyć na twarz, a następnie zmyć. Dlatego peeling enzymatyczny jest odpowiedni dla osób o wrażliwej i trądzikowej cerze.

Jak wykonać domowy peeling enzymatyczny?

Peeling enzymatyczny domowym sposobem jest bardzo prosty w wykonaniu, a jego działanie nie różni się od produktu, który kupisz w drogerii. Oto kilka inspiracji na domowy peeling enzymatyczny.

Peeling enzymatyczny z ananasa

Składniki:

- świeży plaster ananasa o grubości ok. 3 cm

- zmielone płatki owsiane

Obierz ze skórki ananas i zmiksuj lub rozgnieć widelcem na pulpę. Dodaj płatki owsiane i zmieszaj na papkę. Nałóż na oczyszczoną twarz na ok. 5 minut, omijając okolice oczu. Spłucz wodą.

Peeling enzymatyczny z papai

- ok. ¼ szklanki miąższu z papai

- łyżeczka miodu

Rozgnieć miąższ na miazgę i wymieszaj z miodem. Nałóż na oczyszczoną twarz na ok. 15 minut. Możesz dodać także łyżkę mąki owsianej lub płatków owsianych - dzięki temu konsystencja będzie gęsta.

Peeling enzymatyczny z sody oczyszczonej

- łyżeczka sody

- łyżeczka jogurtu naturalnego

- ew. kilka kropel olejku zapachowego

Wymieszaj składniki i nałóż na oczyszczoną twarz na ok. 15 minut. Po tym czasie spłucz letnią wodą i przemyj twarz tonikiem. Soda oczyszczona usunie brud i nadmiar sebum oraz zadziała antybakteryjnie.

Peeling enzymatyczny z octu jabłkowego

- łyżka octu jabłkowego

- łyżka startego jabłka

Wymieszaj składniki, nałóż na oczyszczoną twarz i zostaw na ok. 15 minut. Spłucz dokładnie letnią wodą.

Taki domowy peeling oczyszcza skórę i poprawia jej koloryt, wygładza ją i oczyszcza pory, pomaga pozbyć się przebarwień i nadmiaru sebum.

Peeling enzymatyczny możesz oczywiście również kupić w drogerii. Skuteczność powinna być podobna.

