Joanna Przetakiewicz zdradza, jak w kwadrans idealnie ułożyć fryzurę z długą grzywką

Długa grzywka, która miękko układa się na boki, nazywana przez fryzjerów i influencerki „curtain bangs” plus włosy sięgające za ramiona to teraz bardzo mocny trend. Taką fryzurę nosi wiele gwiazd, m.in. Jessica Mercedes, Marcelina Zawadzka, Anna Lewandowska, Magdalena Cielecka oraz Joanna Przetakiewicz. Ta ostatnia została zapytana przez fanki, jak układać obcięte w ten sposób włosy? Podpowiedź Przetakiewicz opublikowała na swoim Instagramie. Co ważne, układanie włosów jej sposobem zajmuje tylko kwadrans!

Zdjęcie Fryzura "curtain bangs" podkreśla kości policzkowe, wysmukla optycznie twarz i daje ogromne możliwości stylizacji /Mateusz Jagielski /East News

Popularność "curtain bangs" nie dziwi. Ta fryzura podkreśla kości policzkowe, wysmukla optycznie twarz i daje ogromne możliwości stylizacji. A zdaniem Joanny Przetakiewicz takie cięcie pozwala też łatwo osiągnąć spektakularny efekt. Zajmuje to zaledwie kwadrans.

- Włosy: najpierw trochę podcięte i wycieniowane, potem wysuszone głową w dół dla puszystości. Grube pasma zakręcamy na palec i wszystkie zapinamy od twarzy, czyli do tyłu. Można użyć grubych, piankowych papilotów. Po 15 minutach rozpuszczamy, na to spray ze słonej wody, tzw. surferski lub lakier i gotowe! - napisała Przetakiewicz. To bardzo skuteczny sposób, bo świeżo wysuszone włosy są bardziej podatne na układanie, więc miękkie fale w stylu gwiazd robią się niemal same. Żeby fryzura nie straciła kształtu, lepiej nie rozczesywać jej grzebieniem, tylko delikatnie przeczesać palcami.

W komentarzach jedna z internautek zapytała także Joannę Przetakiewicz o szybki patent na stylizację długich włosów na co dzień. Okazuje się, że gwiazda ma na to jeszcze prostszy sposób: "One same trochę się układają, jak typowe włosy Polek. Zawsze suszę z głową w dół, potem robię koczek na 30 minut i gotowe" - zdradziła dyrektor kreatywna La Mania.

