Kuracje dla stóp spuchniętych i obtartych

Lekkie obuwie i upał nie zawsze służą naszym stopom. Jeśli ucierpiały latem, warto rozpieścić je kąpielami, masażem, maseczkami. Z odrobiną twojej troski poczują wielką ulgę.

Zdjęcie Na dno miski, w której moczysz stopy, możesz położyć kilka małych kamieni. Naciskaj na nie całą podeszwą, a pobudzisz przepływ limfy i tak zmniejszysz opuchliznę. /123RF/PICSEL

Roślinne kąpiele

- Garść kwiatów hibiskusa zalewamy 1 l wody. Gotujemy ok. 10 minut. Gdy odwar będzie letni, przelewamy go do miski i moczymy stopy około 10 minut.

- 2 łyżki rozmarynu zalewamy 1 szkl. wrzątku. Odstawiamy na 5 minut. Przecedzamy i dolewamy do 1 l ciepłej wody w misce. Moczymy stopy ok. 10 minut.

- Wsypujemy do garnka 1 łyżkę siemienia lnianego, po 2 łyżki nasion kozieradki i korzenia żywokostu. Zalewamy 1 l wody. Zagotowujemy. Odstawiamy na ok. 10 minut. Po przecedzeniu wlewamy do miski. Moczymy stopy około 10 minut. Dla orzeźwienia i zapachu możemy dolać 2-3 krople olejku miętowego.

Domowe okłady

- Kilka liści kapusty leciutko rozbijamy tłuczkiem do mięsa. Wkładamy do lodówki na 15 minut. Wyjmujemy i okładamy nimi stopy. Gdy liście ściśle nie przylegają, możemy owinąć je folią spożywczą. Pozostawiamy na 15 minut.

- 2 łyżki alg w proszku mieszamy z 2 łyżkami oliwy. Nakładamy na stopy, owijamy folią. Po około 10 minutach zmywamy.

- 1 szkl. płatków owsianych zalewamy gorącym mlekiem. Po ok. 30 minutach płatkami okładamy stopy, owijamy folią i ręcznikiem na 20 minut. Spłukujemy.

Naturalne maści

- Po kojących kąpielach i okładach warto wsmarować w stopy (najlepiej na noc) mocno odżywcze balsamy, które przyspieszą regenerację otartej skóry. W tej roli sprawdzą się masło shea i olej kokosowy. Wcieramy je w lekko wilgotną skórę stóp, by składniki wniknęły głębiej.



Na kilkanaście minut zakładamy bawełniane skarpetki. W chłodniejsze noce pozostawiamy aż do rana.





Masaż złagodzi opuchliznę

Chwytamy dłońmi palce stóp, tak by kciuki znalazły się na górze. Kolistymi ruchami przesuwamy dłonie w kierunku pięt i z powrotem. Powtarzamy 10 razy.



Do plastikowej butelki po napoju (1,5 l) nalewamy zimną wodę. Mocno zakręcamy. Kładziemy ją na podłodze, a na niej stopę. Przetaczamy od stóp do pięt około 10 razy. Identyczny ruch wykonujemy drugą stopą.