Makijaż, który leczy. Klientki szturmują jego salon

Miał być lekarzem, ale został wizażystą. Do perfekcji opanował sztukę ukrywania niedoskonałości skóry, dlatego dziś ustawiają się do niego kolejki. Nawet największe blizny i przebarwienia znikają w mig.

Reklama

Zdjęcie Dzięki niemu kobiety mogą choć na chwilę zapomnieć o problemach /instagram.com/anar_agakishiev /Instagram

Coraz więcej kobiet rezygnuje z codziennego makijażu. W modzie jest naturalna delikatność, która stanowi zdrową alternatywę dla promowanej w mediach sztuczności. Nie każda przedstawicielka płci pięknej chce naśladować celebrytki ukrywające się pod grubą warstwą podkładu, korektora, pudru i kosmetyków do konturowania.

Reklama

To oczywiście nie oznacza, że make-up jest czymś złym. Wybór zawsze należy do nas, a wizerunek to sprawa bardzo indywidualna. Bywają sytuacje, gdy produkty z drogerii pełnią nawet rolę terapeutyczną. Klientki tego artysty zostały okrutnie doświadczone przez los, co odbiło się na ich wyglądzie.

Nadal są piękne, jednak chciałyby poczuć się jak dawniej.

Instagram Wideo

Anar Agakishiev urodził się 36 lat temu w Gruzji. Niewiele brakowało, a zostałby lekarzem. W czasie studiów na uniwersytecie medycznym zainteresował się jednak wizażem i całkowicie odmienił swoje życie.

Instagram Post

Zaczął karierę jako fryzjer, a później uczęszczał na kurs makijażu. Z tym fachem kojarzony jest do dzisiaj. Sporo podróżował po świecie, ale ostatecznie osiadł w Azerbejdżanie, gdzie zapracował sobie na status pierwszoligowej gwiazdy.

Instagram Post

Jego profil na Instagramie obserwuje już niemal 1,5 miliona fanów. To wyjątkowo ambitny twórca, który nie tylko upiększa klientki. Przy pomocy kosmetyków jest w stanie ukryć nawet najbardziej widoczne zmiany skórne i blizny.

Instagram Post

Anar jest makijażystą do zadań specjalnych. Potrafi zamalować największe przebarwienia, naczyniaki, deformacje, narośle i blizny pooperacyjne. Przez lata zdobył zaufanie tysięcy kobiet.

Instagram Post

Ktoś może powiedzieć, że to tylko charakteryzacja, która nie utrzyma się zbyt długo. I będzie miał sporo racji, ale dla jego klientek liczy się nawet chwila z nieskazitelną cerą.

Instagram Post

Dzięki makijażowi walczą ze swoimi kompleksami i niskim poczuciem wartości. Kosmetyki mogą więc w pewnym sensie wykazywać działanie lecznicze. Dla ciała, ale przede wszystkim duszy.

Instagram Post

Przekaż 1% na Fundację Polsat rozliczając PIT TUTAJ >>>



***

Zobacz także: