Najprostsza odpowiedź na pytanie, jak często powinniśmy myć włosy, jest jedna - tak często, jak tego potrzebujemy. Tak naprawdę jest to niezwykle indywidualna kwestia i nie można jednoznacznie powiedzieć, bo każdy rodzaj włosa jest inny.

Jak często myć włosy?

Przede wszystkim należy dobrać odpowiedni szampon do naszej skóry głowy. Szczególnie uważać powinny osoby z włosami mającymi tendencję do przetłuszczania się. W takim wypadku najlepiej użyć dwóch szamponów podczas jednego mycia - mocniejszego i delikatnego.

Jest to związane z popularnym twierdzeniem, że im częściej myjemy włosy, tym bardziej się przetłuszczają. Częściowo jest ono prawdą, jednak wiele zależy od produktów, których używamy. Mocne szampony bowiem wysuszają skórę głowy, ale jednocześnie sprawiają, że organizm produkuje więcej łoju.

Jeżeli musimy myć włosy nawet codziennie, zastosujmy po prostu łagodny szampon. Z kolei jeśli na drugi dzień nasze włosy są w porządku, to nie myjmy ich - wystarczy mycie co drugi, a nawet co trzeci dzień.

Warto również pamiętać o kilku złotych zasadach. Przede wszystkim przed myciem powinno się włosy rozczesać szczotką, a po - grubym grzebieniem. Nie należy natomiast zawijać włosów w ciasny turban oraz kłaść się spać z mokrą głową.

