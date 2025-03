Kolor włosów powinien być dobrany nie tylko do naszych preferencji, ale również do typu urody czy kształtu twarzy. To indywidualna sprawa, a konkretny odcień może nie pasować każdemu. Z tego powodu, zanim przejdziemy do farbowania, dobrze jest sprawdzić, czy lepiej prezentujemy się w chłodnych barwach, czy ciepłych. Jeśli nasza skóra wpada w różowe tony, lepiej będziemy wyglądać w chłodnych odcieniach. Z kolei osoby o brzoskwiniowej i oliwkowej cerze będą lepiej czuć się w ciepłych kolorach.