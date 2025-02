Siwe włosy były też symbolem nostalgii i zadumy, jak pięknie ujął to poeta Józef Czechowicz w wierszu "Żal": "głowę, która siwieje a świeci jak świecznik kiedy srebrne pasemka wiatrów przefruwają".

Trzeba ją było przykryć, schować pod farbą . Oszukać czas i innych a może też siebie? Szczególnie dotyczyło to kobiet. Mężczyźnie raczej nie wypadało farbować włosów, często mówiono o zniewieścieniu, gdy któryś poważył się zmienić barwę swej czupryny. Mężczyzna siwy był szlachetnym, doświadczonym przez los bohaterem . Przystojnym uwodzicielem, pożądanym nieznajomym, niczym Richard Gere, którego siwizna była jego znakiem rozpoznawczym. Podobnie jak u George'a Clooney’a. Mówiono o takich mężczyznach, że srebro nadaje im blasku i powabu.

Kobieta mogła siwizną epatować co najwyżej w okryciu wierzchnim, srebrnych lisach (marzenie kobiet w latach osiemdziesiątych), synonimie luksusu i pozycji . Teraz futro z białych lisów, mogłoby wywołać raczej siwy dym niż zachwyt.

Siwy to nowy kolor życia

Siwy to nowy kolor życia 123RF/PICSEL

Wiele się zmieniło, ostatnio możemy zaobserwować trend, że siwe włosy u kobiety stały się sexy i pożądane. Często noszone celowo, bez związku z wiekiem, stają się wybranym kolorem dla młodych dziewczyn, dla których naturalna siwizna to dopiero śpiew przyszłości. Siwy to po prostu kolejny kolor do palety barw.