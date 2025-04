Ciemne, jednolite kolory włosów mogą sprawić, że cera będzie wyglądała na zmęczoną, a zmarszczki będą bardziej widoczne. Zamiast tego lepiej postawić na delikatne refleksy, które rozświetlą twarz. Odcienie blondu, ciepłe brązy lub subtelne pasemka to świetny wybór.

Długie, zupełnie proste włosy mogą ciągnąć rysy twarzy w dół, co niekoniecznie sprzyja dojrzałym paniom. Jeśli jednak ktoś nie chce rezygnować z długości, warto dodać włosom objętości, np. poprzez lekkie fale lub delikatne loki.

Cenisz sobie praktyczne fryzury, których stylizowanie nie wymaga dużo czasu i energii? Krótkie cięcia wciąż są dla ciebie, musisz jednak odpowiednio dobierać stylizację, aby podkreślić swoją dojrzałość. Do najmodniejszych, a zarazem najbardziej twarzowych cięć zalicza się pixie cut z teksturą - delikatnie cieniowane włosy, które dodają objętości i lekkości. Tuż za nimi plasuje się asymetryczny bob, który optycznie podnosi rysy twarzy.

Curtain bangs to fryzura, która dodaje objętości, a przy okazji maskuje zmarszczki na czole i wokół oczu

Jeśli jednak masz nieco mnie bujną fryzurę, spróbuj cięć, które są zalecane włosom cienkim. To np. warstwowe cięcia, które dodają objętości i sprawiają, że włosy wyglądają na gęstsze. Delikatne loki z kolei pozwalają uniknąć efektu "przyklejonych" do głowy włosów, a krótki bob z lekkim uniesieniem u nasady to prosty trik, który sprawi, że Twoja twarz będzie wyglądała młodo i świeżo.