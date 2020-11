Najlepszy trening odchudzący

Eksperci ustalili, że najlepszym "spalaczem" kalorii oraz tkanki tłuszczowej jest trening interwałowy. Szczególnie efektownym i popularnym sposobem na zrzucenie zbędnych kilogramów stała się tabata - czyli intensywny trening interwałowy o zmiennym tempie. W połączeniu z racjonalnym odżywianiem, to klucz do sukcesu!

Zdjęcie Trening interwałowy pomoże pożegnać niechciane kilogramy /123RF/PICSEL

Jeśli pochłonęła się jesienna nostalgia i najchętniej leżałabyś całymi dniami przed telewizorem zagryzając słone przekąski wiedz, że to najkrótsza droga do odkładania się tkanki tłuszczowej. Zimą i jesienią przeciętny Polak zwykle przybiera na wadze, dlatego warto zrobić wszystko, by dodatkowych kilogramów było jak najmniej (albo nie było ich wcale). Co więcej, dzięki regularnie wykonywanym ćwiczeniom możesz sporo schudnąć, dlatego nie czekaj do wiosny.

Przedstawiamy intensywny, ale bardzo przyjemny i prosty w wykonaniu trening autorstwa Moniki Kołakowskiej. Na swoim kanale na YouTube, trenerka prezentuje ćwiczenia, które nie tylko pomogą pozbyć się tłuszczyku, ale również ujędrnią skórę i poprawią samopoczucie. Ten zestaw treningowy wykonasz w domowych warunkach, a jedyne czego będziesz potrzebowała to wygodnych butów i stroju sportowego. Bo o ciało i zdrowie najlepiej dbać przez cały rok!