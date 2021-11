Majonez na paznokcie?

Podstawowe składniki majonezu to żółtka jajek oraz oliwa, która często w produkcji przemysłowej bywa zastępowana olejami roślinnymi. Jajka, oliwa, a nawet olej, mogą mieć bardzo pozytywny wpływ na paznokcie. Dlatego warto wykorzystać majonez jako domową maseczkę na paznokcie. Żółtko jest źródłem lecytyny, która ma właściwości nawilżające i odżywiające. Ponadto składniki majonezu zawierają witaminy A, D, E i K, wapń, potas, fosfor, sód, żelazo, magnez, miedź, cynk, selen, tłuszcze nienasycone oraz polifenole i inne przeciwutleniacze. Dzięki temu płytka będzie odżywiona i mocna. Zapomnisz o złamanych i zniszczonych paznokciach.



Najlepsze efekty stosowania majonezu na paznokcie można osiągnąć, stosując klasyczny sos na bazie żółtek jaj, oliwy i cytryny. Jeśli trudno znaleźć w sklepie właściwy produkt, warto przygotować domowy majonez, dzięki czemu masz pewność co do składników, które jesz i stosujesz jako domową maseczkę na paznokcie.



Domowa maseczka na paznokcie z majonezu: Jak stosować?

Domowa maseczka na paznokcie z majonezu to dość szumna nazwa, bowiem ten sposób odżywiania i wzmacniania paznokci jest banalny. Aby pozbyć się łamliwych i zniszczonych pazurków wystarczy nałożyć majonez do miseczki i zanurzyć w nim paznokcie. Alternatywna metoda zakłada posmarowanie płytki paznokcia białym sosem. Maseczka powinna pozostać na płytce przez 15 minut, po tym czasie należy ją zmyć ciepła wodą. Maseczkę najlepiej stosować raz dziennie, aż do chwili gdy zauważysz poprawę stanu Twoich paznokci.