Naturalny eliksir młodości czy chwilowy trend? Sekrety gumy brzoskwiniowej

Oprac.: Agnieszka Kasprzyk

W pogoni za gładką i jędrną skórą kobiety na całym świecie testują coraz to nowsze kosmetyki i suplementy. Jednym z najnowszych hitów jest guma brzoskwiniowa, którą pokochały Azjatki. Potocznie nazywana jest często "łzami brzoskwini". Czy rzeczywiście działa na zmarszczki? I co to właściwie jest? Sprawdzamy.