Olej z pestek śliwek — co to za produkt?

Wartościowy olej z pestek śliwek pozyskiwany jest metodą tłoczenia na zimno. Twarda pestka zawiera w sobie nasiono otoczone delikatną łupiną. To właśnie to "serce śliwki" zawiera w sobie olej i wiele cennych substancji. Aby je wydobyć, pestki są kruszone przed procesem tłoczenia. Twarda część pestki chroniąca "serce" również jest wykorzystywana w kosmetyce jako składnik peelingów.

Dlaczego staje się trafionym wyborem do domowej pielęgnacji skóry? Powodów, przez które może zastąpić serum czy krem, jest co najmniej kilka. Do jakiej cery nadaje się najlepiej? Można być zaskoczonym jego wszechstronnością.

Po umyciu i wstępnym podsuszeniu głowy zaleca się nakładać go na końcówki włosów z tendencją do rozdwajania. Dużo łatwiej będzie zapanować nad fryzurą. Doskonale poradzi sobie jako główny składnik podczas olejowania włosów, można dodawać go również do ulubionej maski. Olej śliwkowy pomaga w odżywieniu suchych i zniszczonych włosów, nadając im elastyczność oraz blask. Ma działanie wygładzające, więc stanie się kołem ratunkowym dla kosmyków z tendencją do puszenia się i opornych na stylizację.