Czerwień to kolor odważny, sensualny i kobiecy. Pobudza, inspiruje, zwiększa poziom energii, dodaje pewności siebie i siły. Co ciekawe, w psychologii kolorów często wyraża on siłę nie tylko fizyczną, ale i emocjonalną. Jak widać, istnieje sporo powodów, dla których warto nosić ubrania w "kolorze mocy". Trudno przejść obok nich obojętnie i jedno jest pewne — nasza stylizacja z pewnością przyciągnie niejedno spojrzenie. Niestety wiele dojrzałych kobiet rezygnuje z tej barwy, zupełnie niesłusznie, bo dzięki niej mogą wyglądać i poczuć się młodziej.