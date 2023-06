Cellulit - jakie są przyczyny pomarańczowej skórki?

Uroda Rozbija podskórny tłuszcz i usuwa złogi. Cellulit i rozstępy nie mają szans Cellulit to zniekształcona tkanka tłuszczowa. Pod skórą tworzą się nieestetyczne zgrubienia, które są widoczne m.in. na pośladkach oraz udach. Wbrew pozorom problem ten dotyczy kobiet w każdym wieku i nie jest uzależniony od wagi.

Do powstawania pomarańczowej skórki przyczyniają się m.in. estrogeny oraz zaburzenia mikrokrążenia, ale oprócz tego do czynników odpowiadających za powstawanie pomarańczowej skórki zalicza się:

brak aktywności fizycznej

złe nawyki żywieniowe

siedzący tryb życia

palenie papierosów

picie alkoholu

obcisłe ubrania

chodzenie na obcasach

Widząc na swoim ciele pomarańczową skórkę, warto zmienić styl życia, zadbać o zbilansowaną dietę i wprowadzić sport do codziennej rutyny. Oprócz tego pomocne okażą się domowe zabiegi, które nie zajmują dużo czasu.

Reklama

Zobacz także: Zwalczy cellulit, wzmocni włosy, ale może też zaszkodzić. Kto nie powinien spożywać imbiru?

Jak się pozbyć cellulitu domowymi sposobami?

Walka z cellulitem nie jest prosta, ale można się z tym problemem uporać w domowym zaciszu. Na wstępie należy wprowadzić zdrowe nawyki żywieniowe. Zaleca się zrezygnować z soli oraz cukru, a także dodać do jadłospisu więcej warzyw, owoców i lekkostrawnych posiłków. Istotne jest również nawadnianie organizmu i aktywność fizyczna. Warto zacząć, chociażby od spacerów oraz jazdy na rowerze, a następnie stopniowo wprowadzać coraz więcej ćwiczeń.

Zdjęcie Cellulit to to zniekształcona tkanka tłuszczowa / 123RF/PICSEL

Poza tym sprawdzi się stosowanie szczotkowania ciała na sucho. Od lat uważa się, że ten sposób to prawdziwy pogromca pomarańczowej skórki. Masaż skóry drewnianą szczotką z naturalnym włosiem należy wykonywać posuwistymi ruchami od dołu do góry, czyli w kierunku serca. Powinien trwać od pięciu do piętnastu minut. Dzięki temu skóra staje się ujędrniona, cellulit ulega zmniejszeniu, a do tego usprawnia się praca układu limfatycznego oraz krążenie krwi.

Zobacz także: 3 minerały, które pomogą ci wyeliminować cellulit

W pozbyciu się cellulitu pomocny może okazać się również masaż bańką chińską. Zaleca się wykonywać koliste ruchy skierowane w stronę węzłów chłonnych, najlepiej przez mniej więcej 15-30 minut. Dzięki temu można poprawić kondycję skóry, zmniejszyć widoczność nieestetycznych grudek i wymodelować sylwetkę.

Warto również stosować peelingi kawowe na bazie fusów i oliwy z oliwek. To sposób na pozbycie się martwego naskórka, pobudzenie krążenia, ujędrnienia skóry i co najważniejsze, pozbycie się pomarańczowej skórki.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Odstraszanie ptaków to subtelna sztuka. Praca ochrony na lotnisku Orly AFP