Olej rycynowy - sprzymierzeniec pięknych brwi. Zagęści i odżywi

Olej rycynowy, znany przede wszystkim ze swoich właściwości nawilżających i regenerujących, od lat jest stosowany w pielęgnacji skóry i włosów. Jego gęsta, lepka formuła doskonale sprawdza się w stymulowaniu wzrostu włosków.

Działa on na cebulki, pobudzając je do pracy, a także wnika w strukturę włosów i skutecznie je odżywia. Dzięki niemu nasze brwi będą rosły mocniejsze i ciemniejsze.

Olej rycynowy jest często polecany jako naturalny sposób na rzadkie i cienkie brwi. Regularne stosowanie tego produktu może przynieść widoczne efekty już po dwóch tygodniach.

Jak stosować olej rycynowy, aby uzyskać najlepsze efekty? Włoski staną się grubsze i mocniejsze

Aby maksymalnie wykorzystać potencjał oleju rycynowego, warto włączyć go do swojej codziennej rutyny pielęgnacyjnej. Najlepiej aplikować go wieczorem, po dokładnym oczyszczeniu skóry twarzy z makijażu i zanieczyszczeń.

Można to zrobić za pomocą pędzelka, grzebyka, patyczka do uszu lub płatka higienicznego. Olej należy równomiernie rozprowadzić na brwiach, delikatnie wmasowując go w skórę. Przy regularnym stosowaniu oleju rycynowego włoski stają się mocniejsze, grubsze, a także zyskują zdrowy blask.

Olej rycynowy dostaniemy w każdej aptece za jedyne 10 zł 123RF/PICSEL

Naturalne podkreślenie brwi. Te kosmetyki warto mieć

Poza pielęgnacją warto zadbać również o odpowiednie podkreślenie kształtu brwi w codziennym makijażu.

Dobrze sprawdzą się do tego cienie do brwi w odcieniach brązu lub beżu, specjalne pisaki, pomady czy też mydełka do stylizacji. Dzięki nim możemy uzyskać subtelny, ale wyrazisty look bez efektu przerysowania. Pamiętajmy jednak, aby dobrze dobrać kolor takich kosmetyków, i unikać tych czarnych, ponieważ ciemne brwi postarzają.

Stylizacja brwi w połączeniu z regularnym stosowaniem oleju rycynowego, sprawią, że będą one tylko gęstsze, ale również pięknie podkreślone każdego dnia.