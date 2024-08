Skóra z wiekiem, wraz z ubytkami kwasu hialuronowego i kolagenu, traci sprężystość. Inaczej reaguje przez to na silną pracę mięśni twarzy, które zostają pobudzone do ruchu każdorazowo podczas mówienia czy śmiania się. Z czasem pojawią się więc na niej niewielkie zmiany , następnie zmarszczki, aż wreszcie nieestetyczne bruzdy . Jak się okazuje, osoby o konkretnym kształcie twarzy doświadczają tego procesu znacznie szybciej niż inni.

Jak się okazuje, uważany za najbardziej atrakcyjny owal , najgorzej radzi sobie z upływem czasu. Typ ten charakteryzuje się subtelną brodą, dość wysokim czołem, uwydatnionymi kośćmi policzkowymi, pełnymi wargami i niewielkim, zgrabnym nosem. Jego największe zaleta? W porównaniu do innych nie wymusza jakichkolwiek makijażowych czy fryzjerskich sztuczek, których celem byłoby udoskonalenie proporcji. Wszystko jednak zmienia się wraz z upływem lat.

Siła grawitacji, w połączeniu ze stopniową utratą elastyny i kolagenu doprowadzają do sytuacji, w której owal zaczyna tracić swój idealny kształt, a pionowe zmarszczki biegnące od nosa do kącików ust - bruzdy wargowo-nosowe - stają się widoczne znacznie szybciej niż u innych. Wówczas na twarzy pojawiają się dodatkowo "chomiki", będące skutkiem opadania bocznych części polików. Co więcej, zwiotczała skóra zaczyna wystawać poza owal, burząc jej proporcje. Stąd blisko już od opadania kącików ust i nabrania przez twarz posępnego wyglądu.