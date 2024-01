Spis treści: 01 Maść z witaminą A zapobiega starzeniu się skóry

02 Maść z witaminą E: Eliksir młodości za grosze

03 Maść z witaminą F działa lepiej niż krem pod oczy

04 Pasta cynkowa pomoże w walce z trądzikiem

Maść z witaminą A zapobiega starzeniu się skóry

Maść z witaminą A to najpopularniejszy apteczny produkt z tą witaminą w składzie. Witamina A to bardzo silny przeciwutleniacz, walczący z wolnymi rodnikami, czyli wysoce reaktywnymi cząsteczkami, które wywołują stres oksydacyjny i w efekcie starzenie się organizmu. Witamina wnika w warstwę rogową naskórka i dostaje się do skóry właściwej oraz tkanki podskórnej, przyspieszając jego odnowę. Witamina A:

wzmacnia funkcje ochronne naskórka i przeciwdziała utracie wody

zwiększa wytwarzanie kolagenu i elastyny, a ten już powstały zabezpiecza przed degradacją

poprawia widocznie jędrność i elastyczność skóry

pomaga zwalczyć atopowe zapalenie skóry (AZS), łuszczycę, trądzik oraz stany trądzikopodobne



Maść z witaminą A skutecznie łagodzi stany zapalne skóry, regeneruje ją i chroni przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych. Produkt ten świetnie sprawdzi się zimą - zabezpiecza bowiem skórę przed silnym wiatrem i mrozem i zapobiega podrażnieniom, ale również latem - nawilża skórę, przeciwdziała utracie wody i widocznie poprawia jej jędrność. Badania potwierdziły także, że kuracja witaminą A może być stosowana w profilaktyce nowotworów skóry. Witaminę A warto stosować także na suche, zrogowaciałe stopy.

Maść z witaminą A stosować możemy na skórę miejscowo, smarując jej odwodnione i suche fragmenty dwa, trzy razy dziennie. Maść najlepiej nakładać na noc, ponieważ ma dość gęstą konsystencję i nie wchłania się szybko.



Ceny maści z witaminą A zaczynają się już od około 3.70 zł za opakowanie.

Maść z witaminą E: Eliksir młodości za grosze

Witamina E nazywana jest "witaminą młodości". Zawarte w niej związki chemiczne spowalniają bowiem proces starzenia się skóry, łagodzą podrażnienia, rozjaśniają przebarwienia i zapobiegają utracie wody. Witamina E odżywia i uelastycznia dodatkowo skórę, zapobiegając tworzeniu się nowych zmarszczek. Co ważne, regularna aplikacja kosmetyków z witaminą E pozwala także na wygładzenie i zmniejszenie tych już istniejących.

Zdjęcie Apteczne maści to niedrogi sposób na pielęgnację / 123RF/PICSEL

Najpopularniejszym aptecznym produktem z witaminą E jest maść, którą z powodzeniem stosować możemy tak jak krem. Najlepiej aplikować ją na noc, ponieważ ma dość lepką i kleistą konsystencję i nie sprawdzi się jako baza pod makijaż. Maść z witaminą E należy nałożyć na skórę twarzy na około 20-30 minut przed pójściem do łóżka.

Maść z witaminą E można stosować zarówno zimą jak i latem. Zimą regeneruje ona bowiem przemarznięty i podrażniony naskórek, a latem nawilży skórę i załagodzi poparzenia słoneczne.

Produkt ten można stosować także jako krem pod oczy - likwiduje on drobne zmarszczki, zmniejsza widoczność kurzych łapek i mocno nawilża. Świetnie sprawdzi się także jako balsam do ust, szczególnie spierzchniętych i przesuszonych.

Maść z witaminą E można kupić za około 3.50 zł za opakowaniu.

Maść z witaminą F działa lepiej niż krem pod oczy

Witamina F nie jest tak naprawdę witaminą, ale mieszanką nienasyconych kwasów tłuszczowych (omega 3 i 6), która przyczynia się do odbudowy płaszcza lipidowego naskórka i normalizuje jego właściwości ochronne.

Najważniejszą funkcją kwasów tłuszczowych egzogennych jest wspieranie naturalnych mechanizmów obronnych skóry - wzmacniają ją i sprawiają, że lepiej broni się ona przed szkodliwym wpływem środowiska oraz utratą wody. Witamina F zapobiega więc przesuszeniu skóry, a co za tym idzie - jej starzeniu się.

Zdjęcie Zmarszczki są naturalnym efektem starzenia się organizmu / 123RF/PICSEL

Najpopularniejszym aptecznym produktem na bazie witaminy F jest oczywiście maść. Pielęgnuje ona i chroni wrażliwą, delikatną oraz skłonną do podrażnień skórę, uelastycznia ją i nawilża. Maść z witaminą F z powodzeniem stosować mogą także osoby z cerą trądzikową. Niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe hamują nadmierne rogowacenie przewodów wyprowadzających i ujść gruczołów łojowych, zapobiegając w ten sposób powstawaniu zaskórników.

Maść z witaminą F wspiera regenerację skóry i przyspiesza proces gojenia już obecnych stanów zapalnych. Co ciekawe, z powodzeniem stosować ją można jako bazę pod makijaż. Tuż po nałożeniu maści skóra staje się bowiem miękka i aksamitna, a makijaż prezentuje się na niej wręcz idealnie. Po nałożeniu maści na twarz należy odczekać kilka minut, a następnie przyłożyć chusteczkę, by zebrać nadmiar kosmetyku.

Cena maści z witaminą F waha się od 7 do 12 zł za opakowanie.

Pasta cynkowa pomoże w walce z trądzikiem

Cynk to jeden z mikroelementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Pozytywnie wpływa on na kondycję włosów, paznokci oraz skóry, pomaga w gojeniu ran, podrażnień i trądziku. Aptecznym produktem z cynkiem w składzie jest pasta cynkowa, polecana głównie osobom z cerą trądzikową.

Pasta cynkowa to tlenek cynku wymieszany z płynem, w którym rozpuszczono inne składniki. Od maści cynkowej różni się tym, że ma ponad dwukrotnie więcej tlenku cynku - w paście jego stężenie wynosi 25 proc., a w maści cynkowej - 10 proc. Pasta cynkowa działa więc zdecydowanie silniej.

Zdjęcie Produkty na trądzik należy stosować punktowo / 123RF/PICSEL

Pasta z cynkiem znana jest głównie ze swoich wysuszających, przeciwzapalnych i dezynfekujących właściwości. Goi otarcia, ściąga brzegi rany i odkaża ją, ma matujące i kryjące przebarwienia właściwości. Co ciekawe, pasta działa także jak filtr UV, więc często wchodzi w skład kremów przeciwsłonecznych. Niektórzy uważają, że z powodzeniem może ona zastąpić nawet kosmetyki chroniące przed promieniowaniem.

Pastę cynkową należy stosować głównie miejscowo na wypryski i zmiany trądzikowe. Przed nałożeniem pasty na twarz, należy dokładnie oczyścić skórę i osuszyć ją ręcznikiem. Pastę należy stosować raz lub dwa razy dziennie - nakładając taką jej ilość, by zakryć wypryski. Pastę cynkową najlepiej stosować na noc, ponieważ nie wchłania się i pozostawia białe ślady. W żadnym razie nie nadaje się ona także do stosowania pod makijaż.

Pastę cynkową można kupić już za około 3.50 zł za opakowanie.

