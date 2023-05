Spis treści: 01 Witamina E - witamina młodości

02 Witamina E na zmarszczki

03 Maść z witaminą E: najtańszy kosmetyk na zmarszczki

04 Maść z witaminą E na twarz

05 Maść z witaminą E pod oczy

06 Maść z witaminą E jako balsam do ust

Witamina E - witamina młodości

Witaminą E określa się całą grupę związków organicznych takich jak alfa-tokoferol, gamma-tokoferol czy tokotrienole. Może więc występować pod różnymi postaciami. Witamina E jest bardzo silnym antyoksydantem, chroniącym komórki przed stresem oksydacyjnym, który prowadzi do ich degeneracji lub nawet śmierci.

Witamina E chroni układ sercowo-naczyniowy, rozrodczy oraz nerwowy. Bierze udział w procesie owulacji, rozwoju komórek jajowych czy zagnieżdżeniu zarodka, a u mężczyzn uczestniczy w produkcji nasienia. Wpływa także na prawidłowe krążenie krwi. Witamina E hamuje przedwczesny rozpad krwinek czerwonych oraz odkładanie się blaszki miażdżycowej w naczyniach krwionośnych.

Zdjęcie Witamina E ma zbawienny wpływ na nasze zdrowie / 123RF/PICSEL

Witamina E znana jest również doskonale ze zbawiennego wpływu na skórę. Działa silnie regenerująco i przyspiesza proces gojenia się ran. Pomaga także zwalczyć efekty promieniowania UV na skórę. To dlatego tak chętnie i często wykorzystywana jest w kosmetyce.

Witamina E na zmarszczki

Możesz nawet nie wiedzieć, że masz kręcone włosy. Jak to sprawdzić? Witamina E nazywana jest "witaminą młodości", "eliksirem" i nie ma w tym ani krzty przesady. Zawarte w niej związki chemiczne spowalniają proces starzenia się skóry, łagodzą podrażnienia i rozjaśniają przebarwienia, które optycznie dodają jej lat i odbierają świeżość. Witamina E odżywia i uelastycznia skórę, a ponieważ jest bardzo mocnym przeciwutleniaczem, niszczy wolne rodniki odpowiedzialne za jej starzenie się i w efekcie tworzenie nowych zmarszczek.

"Witamina młodości" mocno nawilża i zapobiega utracie wody, ujędrnia i napina skórę, pełniąc wyjątkowo istotną rolę w profilaktyce przeciwstarzeniowej. Co ważne, regularna aplikacja kosmetyków z witaminą E pozwala także na wygładzenie i zmniejszenie już istniejących zmarszczek. Poprzez wyrównanie kolorytu skóry, mocną regenerację i poprawę napięcia witamina E sprawia, że skóra błyskawicznie wygląda na młodszą i bardziej zdrową.

Maść z witaminą E: najtańszy kosmetyk na zmarszczki

Jednym z najprostszych, tanich, ale skutecznych kosmetyków z "witaminą młodości" w składzie jest maść z witaminą E. Ma ona silne właściwości nawilżające i ochronne, wygładza skórę, pozostawiając ją miękką i zdrową. Stosowana regularnie chroni ją przed zgubną działalnością wolnych rodników, koi i odżywia. Jak ją stosować, by przyniosła najlepsze efekty?

Maść z witaminą E na twarz

Maść z witaminą E z powodzeniem można stosować tak jak krem. Ważne jednak, by aplikować ją na noc - maść ma dość lepką i kleistą konsystencję, więc nie nadaje się jako baza pod makijaż. Maść z witaminą E należy nałożyć na skórę twarzy na około 20-30 minut przed pójściem do łóżka. Dzięki temu skóra zdąży już wchłonąć wszystkie potrzebne substancje i tłusta maź nie zostanie na poduszce.

Zdjęcie Maść z witaminą E ma silne działanie przeciwstarzeniowe / 123RF/PICSEL

Maść z witaminą E warto stosować zarówno zimą jak i latem. Regeneruje ona bowiem przemarznięty, wystawiony na silne działanie wiatru i mrozu naskórek, ale równie dobrze radzi sobie z poparzeniami słonecznymi i mocnym przesuszeniem skóry.

Maść z witaminą E pod oczy

Maść z witaminą E z powodzeniem stosować możemy także jako krem pod oczy. Kosmetyk mocno nawilża, odżywia i likwiduje drobne zmarszczki oraz zmniejsza widoczność kurzych łapek. Wystarczy nanieść niewielką ilość maści na oczyszczoną skórę wokół oczu i delikatnie wklepać, tak jak ulubiony krem pod oczy.

Zdjęcie Maść z witaminą E likwiduje drobne zmarszczki / 123RF/PICSEL

Maść z witaminą E jako balsam do ust

Co ciekawe, maść z witaminą E świetnie sprawdzi się także jako balsam do ust, szczególnie tych spierzchniętych i przesuszonych. To wszystko sprawia, że tego lata na stałe powinna znaleźć się ona w kosmetyczce każdej, ceniącej sobie naturalną i skuteczną pielęgnację kobiety.

Maść z witaminą E kupić można w każdej aptece i większości drogerii. Ceny zaczynają się już od około 7 zł.

