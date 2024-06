Jak ukryć odrosty bez farbowania?

W drogeriach znajdziemy całe morze kosmetyków, które w szybki sposób pomogą nam pozbyć się widocznych odrostów. Są zdecydowanie mniej inwazyjne niż farby i sprawdzą się praktycznie zawsze, ratując nas przed katastrofą.



Stosuj szampony i odżywki barwiące

Szampony i odżywki barwiące wyróżniają się tym, że zawierają pigmenty, które tymczasowo koloryzują włosy lub eliminują niechciane tony. Dodatkowo zawierają one również wzbogacone w składniki odżywcze, które wzmacniają i nawilżają włosy. Takie rozwiązanie możesz zastosować, jeśli chcesz utrzymać lub osiągnąć pożądany odcień włosów podczas codziennego mycia.

Szampony barwiące mogą neutralizować niepożądane tony, takie jak mosiądz u blondynek czy czerwone tony u brunetek. Fioletowy szampon można wykorzystać do usuwania żółtych tonów z siwych lub blond włosów. Stosując kosmetyki tego rodzaju, możesz wzmocnić i ożywić swój naturalny kolor włosów, dodając im głębi i blasku. Dzięki temu, włosy będą wyglądały na zdrowsze i bardziej lśniące. Warto je stosować pomiędzy kolejnymi wizytami u fryzjera, aby utrzymać intensywność koloru.

Jeżeli lubisz eksperymentować z fryzurami, ale nie chcesz trwale zmieniać koloru, ciekawą opcją mogą okazać się szampony barwiące o bardziej śmiałych odcieniach, takich jak fiolet, róż czy błękit.

Częste farbowanie może osłabić włosy 123RF/PICSEL

Jak to działa?

Umyj włosy szamponem barwiącym, pozostawiając go na kilka minut zgodnie z instrukcją.



Następnie nałóż odżywkę barwiącą, która również powinna pozostać na włosach przez określony czas.



Po spłukaniu kolor odrostów zostanie tymczasowo przyciemniony lub wyrównany.



Spray do ukrywania odrostów

To wygodne i szybkie rozwiązanie dla osób, które chcą tymczasowo zatuszować odrosty, szczególnie siwe włosy, bez konieczności farbowania przed ważnym wyjściem czy spotkaniem. Są zmywalne i nie pozostawiają trwałych zmian, co pozwala na eksperymentowanie z kolorem bez obaw o długoterminowe konsekwencje

Większość sprayów do odrostów jest odporna na wodę i pot, dzięki czemu kolor przetrwa przez cały dzień, nawet w trudnych warunkach. Dostępne są różne odcienie, dlatego bez trudu dopasujesz barwę sprayu do swojego naturalnego koloru włosów lub aktualnej koloryzacji. Co ważne, ten specyfik nie uszkadza włosów, ponieważ nie zawiera amoniaku ani innych szkodliwych substancji chemicznych, które są często obecne w trwałych farbach

Jak to działa?

Wstrząśnij butelkę i spryskaj odrosty z odległości około 15 cm.



Pozwól produktowi wyschnąć przed stylizacją włosów.



Spraye są wygodne do szybkiego użycia przed wyjściem z domu lub na specjalne okazje.



Pudry i kredki do włosów

Pudry do włosów potrafią dodać niesamowitej objętości włosom, co szczególnie cieszy panie z cienkimi kosmykami. Ten rodzaj kosmetyków absorbuje nadmiaru oleju u nasady, sprawiając, że włosy wydają się pełniejsze. Stosując je, wystylizujesz plażowe fale czy niedbałe loki.

Pudry do włosów często mają aplikatory, które ułatwiają równomierne rozprowadzenie produktu u nasady. Kredki do włosów są z kolei łatwe w obsłudze i pozwalają na precyzyjne nakładanie koloru na wybrane pasma. Możesz używać ich do maskowania odrostów między farbowaniami. Są mniej inwazyjne niż trwałe farby, stanowią one bezpieczniejszą alternatywę dla zdrowia włosów.

Jak to działa?

Aplikuj puder na odrosty za pomocą pędzla lub palców.





Kredki można nakładać bezpośrednio na włosy, a następnie rozprowadzić produkt grzebieniem lub palcami.





Pudry i kredki działają jak tymczasowy kamuflaż i są zmywalne wodą.

Domowe sposoby na odrosty

Osoby, które preferują bardziej ekologiczne i naturalne metody farbowania widocznych odrostów, mogą skorzystać z metody, które są alternatywą dla tradycyjnych farb chemicznych. Oto kilka z nich:

sok z buraka lub marchwi : sok z buraka może nadać włosom głębszego, czerwonego odcienia, natomiast sok z marchwi tonów rudawo-pomarańczowych. W zależności od koloru włosów, wybierz jeden z nich i wymieszaj go z olejem kokosowym lub oliwą. Mieszankę nałóż na włosy i owiń je folią. Odczekaj co najmniej godzinę, a następnie spłukuj włosy octem jabłkowym;





henna : to naturalny barwnik roślinny, który możesz użyć, aby nadać włosom ciemnopomarańczowego, ciemnobrązowego lub brunatnego odcienia. Henna jest dostępna w postaci proszku. Utrzymuje się na włosach od 4 do 6 tygodni . Aby użyć henny, wymieszaj ją z wodą do konsystencji puree ziemniaczanego, nałóż na włosy i owiń je folią. Po 2 godzinach możesz spłukać włosy;





sok z cytryny : może stopniowo rozjaśniać włosy, nadając im naturalnych, słonecznych refleksów. Jest to metoda trwała i najlepiej stosować ją, aby uzyskać delikatne rozjaśnienie;





kawa : możesz jej używać, aby do nadać włosom ciemniejszego odcienia. Przygotuj mocną kawę, ostudź ją, a następnie nałóż na włosy jako płukankę, aby uzyskać subtelne ciemniejsze refleksy;





szałwia : Jeśli masz ciemne włosy i chcesz zakryć siwe odrosty, szałwia może być dobrym wyborem. Gotuj liście szałwii w wodzie, aż uzyskasz mocny napar, który po ostudzeniu możesz użyć jako płukanki do włosów;





herbatka rumiankowa: Dla osób o jasnych włosach, płukanka z herbatki rumiankowej może pomóc rozjaśnić odrosty i nadać włosom złocistych refleksów

Te metody są w pełni naturalne, dlatego mogą nie dać tak intensywnych efektów jak tradycyjne farby do włosów. Zawsze warto przetestować wybraną metodę na małej sekcji włosów, aby upewnić się, że osiągniesz pożądany efekt. Ponadto, naturalne metody mogą wymagać częstszego stosowania, aby utrzymać kolor.

Jak zamaskować siwe odrosty bez farbowania?

Jeżeli chcesz zachować naturalny wygląd i uniknąć chemicznych zabiegów, nie musisz farbować włosów, aby ukryć siwe odrosty. Oprócz wcześniej przedstawionych metod, możesz zastosować też inne triki, które pomogą ci zachować nieskazitelny wygląd podczas awaryjnych sytuacji. Jedną z nich jest po prostu tymczasowa zmiana fryzury:

przedziałek zygzakowaty : zamiast prostego przedziałka, zrób zygzakowaty przedziałek. To odwraca uwagę od linii odrostów i sprawia, że są mniej widoczne;









luźne, falowane fryzury : Luźne fale i loki dodają włosom objętości i tekstury, jednocześnie ukrywając odrosty;

upięcia: wysokie koki, warkocze czy messy buns skupiają uwagę na fryzurze, a nie na linii włosów.

Aksamitki, opaski i inne akcesoria do włosów to również świetny sposób na odwrócenie uwagi od odrostów. Możesz wybrać szerokie opaski, które całkowicie zakryją linię włosów, lub stylowe spinki i gumki, które dodadzą fryzurze charakteru.

Do ukrycia siwych odrostów możesz również użyć kosmetyków do makijażu. Korzystaj z tej metody, gdy masz ciemne włosy i chcesz szybko poprawić wygląd swojej fryzury. Mascara do włosów jest podoba do tradycyjnego tuszu do rzęs, ale powstała specjalnie do użytku na włosach. Możesz jej użyć, aby precyzyjnie pokryć siwe odrosty, szczególnie wokół linii włosów i na przedziałku.

Odpowiedni przedziałek pomoże zamaskować odrosty. 123RF/PICSEL

Jeśli masz tylko kilka siwych włosów do zakrycia, eyeliner i kredki do brwi również mogą być dobrym rozwiązaniem. Użyj wodoodpornego eyelinera w kredce, aby punktowo zamaskować siwe włosy. Natomiast kredki do brwi nakładaj na mniejsze obszary włosów na bokach głowy lub na przedziałku.

