Olejek z czarnuszki już od dawna znany jest ze swoich właściwości prozdrowotnych . Z powodzeniem można wykorzystywać go podczas gotowania, jak i pielęgnacji skóry. Równie dobrze sprawdzi się także na włosach, z którymi jest w stanie zdziałać prawdziwe cuda! Jak go wykorzystać i jakich rezultatów można się po nim spodziewać? Sprawdź!

Dodatkowo warto wspomnieć, że olej z czarnuszki ma działanie przeciwutleniające , przeciwzapalne, przeciwgorączkowe, przeciwbólowe , przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwalergiczne. To sprawia, że przy regularnym stosowaniu go na włosach, można spodziewać się naprawdę spektakularnych rezultatów !

Olej z czarnuszki z powodzeniem można również stosować bezpośrednio na skórę głowy . Niewielką ilość produktu należy wetrzeć w skalp, a następnie nałożyć czepek. Po upływie godziny można zmyć olej dwukrotnie myjąc głowę szamponem. Tego typu zabieg pozytywnie wpływa na wzmocnienie cebulek, przez co można zahamować nadmierne wypadanie włosów, wzmocnić same cebulki oraz pozbyć się problemów skórnych, takich jak świąd, łupież czy podrażnienia.

Co więcej olej z czarnuszki może także przeciwdziałać siwiźnie! Jak to możliwe? Siwizna postępuje w skutek niedoboru witamin i składników odżywczych, a olej z czarnuszki idealnie je uzupełnia .

Co równie ważne olej z czarnuszki świetnie sprawdzi się także dla posiadaczek kręconych włosów . Dzięki niemu sprężynki będą perfekcyjne podkreślone bez obciążenia, a wystarczy do tego zaledwie kilka kropel produktu.

Olej z czarnuszki może być stosowany na każdy rodzaj włosów , niezależnie od ich kondycji i porowatości. Jest to także idealny produkt do włosów długich, jak i krótkich, w związku z czym używanie go jest optymalnym rozwiązaniem zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Co równie ważne olej z czarnuszki sprawdzi się na każdej głowie - zarówno normalnej, jak i tej z problemami, takimi jak łupież czy podrażniona skóra.

Chyba jedną z największych zalet oleju z czarnuszki jest to, że można dostać go dosłownie wszędzie! Bez problemu znajdziecie go na półce w drogerii, aptece czy nawet sklepie spożywczym! A co jest jeszcze lepsze? Jego cena! 20 ml produktu (taka pojemność wystarcza nawet na kilka miesięcy!) to koszt zaledwie 6 zł!