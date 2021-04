Tabata to bardzo intensywny i bardzo skuteczny trening odchudzający. Spala tłuszcz, podkręca metabolizm, rzeźbi sylwetkę - u progu lata powinien na stałe wejść do naszej codziennej rutyny. Na kanale Moniki Kołakowskiej znalazłyśmy dla was tabatę, którą pokochacie - ćwiczcie!

Wideo youtube