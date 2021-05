Tej wiosny najmodniejszym kolorem włosów jest blond inspirowany złotą erą Hollywood

Panie, którym marzy się blond, powinny zrezygnować z platyny i rozważyć modny obecnie ciepły odcień zwany "Old Hollywood Blonde", który inspirowany jest wyglądem największych gwiazd złotej ery Fabryki Snów. Ostatnio postawiły na niego m.in. Nicola Peltz, Billie Eilish oraz Felicity Hayward.

Zdjęcie Felicity Hayward postawiła na najmodniejszy blond tego roku / WENN.com/agefotostock / East News

Wiele z nas odetchnęło z ulgą, gdy salony fryzjerskie zostały ponownie otwarte. Jeśli planujemy w najbliższym czasie oddać się w ręce specjalisty od strzyżenia i koloryzacji, by zafundować sobie wiosenną metamorfozę, pora rozważyć jeden z najgorętszych trendów tego sezonu. Jak twierdza eksperci od urody, popularne do niedawna chłodne odcienie platyny powoli odchodzą do lamusa. Blondynkom i wszystkim paniom, którym marzy się zmiana koloru na jaśniejszy, radzą oni zwrócić uwagę na tzw. "Old Hollywood Blonde" - odcień inspirowany wyglądem największych gwiazd złotej ery Fabryki Snów.

"Odkąd otworzyliśmy salon, zauważyliśmy ogromny wzrost zainteresowania radykalnymi cięciami i odważnymi pomysłami w zakresie koloryzacji. W tym sezonie bezsprzecznie króluje blond. Mam wrażenie, że wszystkie kobiety chcą być obecnie blondynkami" - przyznaje w rozmowie z brytyjskim magazynem "Glamour" znana londyńska stylistka fryzur Harriet Muldoon. Tym z nas, które chcą zmienić kolor włosów na jaśniejszy, sugeruje ona przefarbowanie się na ciepły blond przywodzący na myśl wizerunek takich legend kina, jak Grace Kelly czy Lauren Bacall.

"Odcień ten komplementuje każdą karnację i typ urody. Tworzy charakterystyczną złotą poświatę, która wpisuje się w stylistykę retro. Sprawdzi się zarówno w jednolitej koloryzacji, jak i balejażu, pasemkach, a nawet w towarzystwie modnych obecnie różowych czy fioletowych akcentów. Możemy z łatwością dostosować poziom ciepła koloru do odcienia skóry" - wyjaśnia ekspertka.

Za inspirację posłużyć mogą fryzury narzeczonej Brooklyna Beckhama Nicoli Peltz, modelki i influencerki Felicity Hayward oraz piosenkarki Billie Eilish, która niedawno radykalnie zmieniła fryzurę. "Pora pożegnać się z platyną. Ciepły hollywoodzki blond to zdecydowanie koloryzacja tego sezonu" - wyrokuje Muldoon.