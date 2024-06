Olej rycynowy bogaty jest w wiele cennych składników, dzięki którym włosy mogą stać się mocniejsze, lśniące i bardziej nawilżone. Do tych najważniejszych zaliczamy:

Ponadto, dzięki jego właściwościom antybakteryjnym, może zapobiegać infekcjom skóry głowy , które mogą prowadzić do wypadania włosów.

Jednym z najważniejszych aspektów oleju rycynowego jest j ego wpływ na porost włosów . Olej rycynowy jest znany z tego, że stymuluje mieszki włosowe , co może przyspieszyć wzrost włosów.

Działa on poprzez poprawę krążenia krwi w skórze głowy, co z kolei zwiększa dostarczanie tlenu i składników odżywczych do mieszków włosowych. W rezultacie włosy mogą rosnąć szybciej, stawać się grubsze i mocniejsze.