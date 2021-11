Decydując się na nową fryzurę, warto mieć na uwadze, że niektóre z nich mogą dodawać lat. Zatem nie zawsze podążanie za modą może okazać się dobrym pomysłem. Oto kilka fryzur, które mogą postarzeć nawet o 10 lat.

By uniknąć optycznego postarzenia, istotnym krokiem jest odejście od tapirowania włosów. Niektóre kobiety, których problemem są rzadkie włosy, decydują się na ten krok, by dodać im objętości.



Oprócz tego, że takie uniesienie włosów doda lat, to jeszcze doprowadzi do osłabienia ich kondycji. Zatem w celu zagęszczenia włosów warto wybrać inny sposób, który może poprawić ich wygląd na stałe. Warto więc sięgnąć po wcierki i zadbać o odpowiednią pielęgnację włosów.



Zdjęcie Dojrzałe kobiety powinny decydować się na koloryzację włosów na naturalne i stonowane odcienie / 123RF/PICSEL

Z drugiej jednak strony należy pamiętać, by upinając włosy w kok lub kucyk zwracać uwagę, by nie były zaczesane przy samej skórze. Takie upięcie zdecydowanie zawyży nasz wiek.



Ponadto dojrzałe kobiety powinny decydować się na koloryzację włosów na naturalne i stonowane odcienie. Zdecydowanie powinny unikać intensywnych kolorów, które zamiast odmłodzić, to podkreślą zmarszczki.

