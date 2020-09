Włosy gładkie i lśniące jak tafla wody

Przesuszone mocnym słońcem lub farbowaniem tracą połysk, puszą się i wywijają, jak chcą. Oto jak je wygładzić, by zdrowo i pięknie wyglądały.

Zdjęcie Gdy jesteś zwolenniczką wygładzania włosów prostownicą, pamiętaj, by użyć jej na suche pasma i po naniesieniu na nie preparatu termoochronnego /123RF/PICSEL

Domowe laminowanie

Wystarczy jeden zabieg, by efekt tafli na włosach utrzymał się 2 tygodnie. Sekret tkwi w mieszance żelatyny, wody i odżywki.



1. Umyj włosy szamponem i osusz je ręcznikiem.



2. Wsyp do miski 1 łyżkę żelatyny i dolej 3 łyżki gorącej wody. Wymieszaj, by żelatyna się rozpuściła.



3. Dodaj 1 łyżkę odżywki do włosów.



4. Nałóż miksturę na włosy, starannie pasmo po paśmie.



5. Owiń włosy folią oraz ręcznikiem.



6. Zmyj po około 40 minutach.





Wygładzające oleje

Otaczają włos cieniutkim hydrofobowym filmem. Tak zapobiegają ich matowieniu i puszeniu się. Oleje nakładaj na lekko osuszone ręcznikiem włosy, od połowy ich długości w dół.



Do wygładzenia włosów suchych, puszących się, zniszczonych polecamy oleje: arganowy, lniany, jojoba, oliwę z oliwek.



Jeśli masz włosy normalne, którym chcesz dodać więcej blasku, sięgnij olej rycynowy, ze słodkich migdałów, kokosowy. Roślinne spreje, maski i płukanki Domkną łuski i tak wygładzą włosy. Stosuj je po każdym myciu lub przynajmniej raz w tygodniu.



Cytrynowy prysznic. 1 łyżkę soku z cytryny zmieszaj z 1 szkl. wody. Przelej do atomizera. Spryskuj włosy po umyciu.



Lniana wcierka. 2 łyżki siemienia lnianego zalej 2 szklankami wody. Gotuj na wolnym ogniu około 10 minut. Przecedź. Gęsty płyn wetrzyj we włosy. Spłucz go po około 20 minutach.



Rozmarynowo-jabłkowa kąpiel. 3-4 gałązki świeżego rozmarynu zalej 1 szkl. wrzącej wody. Gdy napar ostygnie, dodaj 2 łyżki octu jabłkowego. Polej płynem włosy po spłukaniu szamponu.



