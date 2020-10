​Wyjaśniamy, dlaczego i jak dbać o mięśnie pośladków

Potwierdzono naukowo, że istnieje wiele różnych czynników, które mogą wpływać na to, jak szybko jesteś w stanie biegać, np. technika, psychologia czy anatomia. Ale nowe badania wykazały, że posiadanie muskularnych pośladków może być najważniejszym czynnikiem ze wszystkich.

Wzmocnienie pośladków ma największy wpływ na zapobieganie bólom krzyża

Należy również pamiętać, że wzmocnienie tej części ciała, jest niezwykle istotne nie tylko z tego powodu.



Badanie, które zostało opublikowane w czasopiśmie "Medicine & Science in Sports & Exercise" dotyczyło tego, które mięśnie są najważniejsze dla szybkości i wydajności najlepszych sprinterów. Po zmierzeniu rozmiarów 23 różnych mięśni w dolnych partiach ciała 42 uczestników, odpowiedź była jasna. Najlepsi sprinterzy byli ogólnie bardziej muskularni, ale mieli też imponujących rozmiarów pośladki.

- Wygląda na to, że rozmiar mięśni jest ważniejszy dla szybkiego biegania, niż myśleliśmy, a zwłaszcza rozmiar mięśnia pośladkowego wielkiego - tłumaczy autor badania Jonathan Folland.

Ale o tej części ciała należy pamiętać nie tylko wtedy, gdy chcemy poprawić swoje sportowe osiągnięcia. Fizjoterapeuci cały czas mówią o ogromnym znaczeniu mięśni pośladkowych. Przy siedzącym stylu życia stają się słabe, są wydłużone i nieaktywne. W tracie siedzenia, kiedy pośladki słabną, w przedniej części ciała zginacze bioder napinają i ciągną miednicę do przodu.

Dodatkowo warto wiedzieć, że od 35. roku życia zaczynamy tracić napięcie mięśniowe całego ciała, ale szczególnie narażone są na to pośladki. Jeśli są słabe lub nieaktywne, plecy będą obciążone, ponieważ mięśnie pleców przejmą pracę, którą powinny wykonywać pośladki. To z kolei może powodować ból pleców. Zadaniem tych mięśni jest również stabilizacja miednicy i bioder. Jej brak może w rezultacie prowadzić do dręczących dolegliwości i urazów, które nie ustępują nawet po odpoczynku i regeneracji.

Wzmocnienie pośladków będzie miało największy wpływ na zapobieganie bólom krzyża. Warto zatem poświęcić kilka minut w ciągu dnia na wzmocnienie tej części ciała. Przykładem takich ćwiczeń są przysiady i wykroki, które zresztą można wykonać również w przerwie w czasie pracy. Do zestawu ćwiczeń można również dodać unoszenie nóg w klęku podpartym oraz takie akcesoria jak gumy oporowe, które podniosą intensywność i efektywność treningu.