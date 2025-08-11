To już oficjalne. Azjatycki kraj znosi wizy dla Polaków. Jest komunikat ambasadora
Dobre wieści dla polskich turystów. "Od 15 sierpnia 2025 wjeżdżają do Wietnamu do 45 dni bez potrzeby uzyskania wizy, bez żadnych dodatkowych warunków" - poinformował w mediach społecznościowych ambasador Ha Hoang Hai.
Wielkie zmiany w przepisach. Do tej pory polscy turyści planujący podróż do Wietnamu musieli posiadać wizę. Od 15 sierpnia 2025 roku czekają ich w tej kwestii spore ułatwienia.
Wietnam znosi wizy dla Polaków. Jest komunikat ambasadora
Azjatycki kraj podjął decyzję o zniesieniu wiz, o czym poinformował w mediach społecznościowych ambasador Hoang Hai. W styczniu 2025 roku władze azjatyckiego kraju podpisały rezolucję w myśl której polscy obywatele zostają zwolnieni z obowiązku wizowego. Dotyczyło to jednak wyłącznie pobytów organizowanych przez działające w Wietnamie firmy turystyczne. Bez wizy nie mogły przekroczyć granicy osoby podróżujące indywidualnie, w ramach wyjazdów o charakterze biznesowym czy organizowanych przez biura turystyczne spoza Wietnamu. Przepis wszedł w życie 1 marca 2025 roku. Teraz czas na kolejne zmiany.
"To jest oficjalne! Od 15 sierpnia 2025 turyści z Polski wjeżdżają do Wietnamu do 45 dni bez potrzeby uzyskania wizy, bez żadnych dodatkowych warunków. Zapraszam serdecznie" - obwieścił w mediach społecznościowych ambasador Ha Hoang Hai.
Wspomniane udogodnienie nie dotyczy wyłącznie Polaków. 8 sierpnia 2025 roku wietnamski rząd wydał rezolucję dotyczącą zniesienia obowiązku wizowego również dla obywateli Słowacji, Szwajcarii, Bułgarii, Słowenii, Belgii, Chorwacji, Czech, Węgier, Rumunii, Luksemburga i Holandii.
Wietnam przyciąga miliony turystów, ale liczy na więcej
Jak informował Vietnam National Administration of Tourism, w 2024 roku Wietnam odwiedziło ponad 17,5 mln zagranicznych turystów. Azjatycki kraj cieszy się szczególną popularnością wśród odwiedzających z Chin, Stanów Zjednoczonych i Japonii. Jeśli chodzi o turystów europejskich, to prym wiodą mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Władze kraju liczą, że w tym roku uda się im przyciągnąć ponad 20 mln turystów. Na tym nie koniec, bo plan jest o wiele bardziej ambitny. Rządzący do 2030 roku planują przyciągnąć ponad 30 mln turystów.
Póki co, bezpośrednich lotów z Polski do Wietnamu nie ma. Można się tam dostać jedynie z przesiadką m.in. w Dubaju, Frankfurcie czy Stambule i dolecieć do Hanoi, Ho Chi Minh City czy Da Nang.
Miejsca, które warto zobaczyć w Wietnamie
Kraj oferujący liczne zachwyty? Z pewnością można tak mówić o Wietnamie. Jak już pisaliśmy kiedyś:
Wietnam od lat przyciąga turystów niskimi cenami zakwaterowania, jedzenia i atrakcji. Choć loty do tego azjatyckiego kraju nie należą do najtańszych, to na miejscu możemy podróżować za grosze.
Azjatycki kraj zachwyca malowniczymi krajobrazami, przyjemnym klimatem, bogatą historią i kulturą. Rajskie plaże na wyspie Phu Quoc czy w Da Nang przyciągają również amatorów sportów wodnych. Ważnym punktem zwiedzania kraju są zabytki związane z dawnymi cywilizacjami takie jak świątynie Mỹ Sơn. To zabytkowy kompleks hinduistycznych świątyń na Południowym Wybrzeżu Centralnym, stanowiący pozostałość po istniejącym to między IV a XV wiekiem n.e. sanktuarium religijnym Czamów.
Hanoi to stolica Wietnamu i drugie co do wielkości miasto kraju. Co zwiedzić? Na pewno Mauzoleum Ho Chi Minha i Narodowe Muzeum Historii Wietnamu, jezioro Hoan Kiem czy Pagodę Tran Quoc.
Warto odwiedzić również Ho Chi Minh czy Hoi An określanego nawet "miastem-muzeum". W 1999 roku stare miasto zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Więcej na temat Wietnamu przeczytacie tutaj: W tym kraju żyje się za bezcen. Wietnam, czyli tani wakacyjny raj