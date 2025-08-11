Wielkie zmiany w przepisach. Do tej pory polscy turyści planujący podróż do Wietnamu musieli posiadać wizę. Od 15 sierpnia 2025 roku czekają ich w tej kwestii spore ułatwienia.

Wietnam znosi wizy dla Polaków. Jest komunikat ambasadora

Azjatycki kraj podjął decyzję o zniesieniu wiz, o czym poinformował w mediach społecznościowych ambasador Hoang Hai. W styczniu 2025 roku władze azjatyckiego kraju podpisały rezolucję w myśl której polscy obywatele zostają zwolnieni z obowiązku wizowego. Dotyczyło to jednak wyłącznie pobytów organizowanych przez działające w Wietnamie firmy turystyczne. Bez wizy nie mogły przekroczyć granicy osoby podróżujące indywidualnie, w ramach wyjazdów o charakterze biznesowym czy organizowanych przez biura turystyczne spoza Wietnamu. Przepis wszedł w życie 1 marca 2025 roku. Teraz czas na kolejne zmiany.

"To jest oficjalne! Od 15 sierpnia 2025 turyści z Polski wjeżdżają do Wietnamu do 45 dni bez potrzeby uzyskania wizy, bez żadnych dodatkowych warunków. Zapraszam serdecznie" - obwieścił w mediach społecznościowych ambasador Ha Hoang Hai.

Zatoka Ha Long w Wietnamie Deposit East News

Wspomniane udogodnienie nie dotyczy wyłącznie Polaków. 8 sierpnia 2025 roku wietnamski rząd wydał rezolucję dotyczącą zniesienia obowiązku wizowego również dla obywateli Słowacji, Szwajcarii, Bułgarii, Słowenii, Belgii, Chorwacji, Czech, Węgier, Rumunii, Luksemburga i Holandii.

Wietnam przyciąga miliony turystów, ale liczy na więcej

Jak informował Vietnam National Administration of Tourism, w 2024 roku Wietnam odwiedziło ponad 17,5 mln zagranicznych turystów. Azjatycki kraj cieszy się szczególną popularnością wśród odwiedzających z Chin, Stanów Zjednoczonych i Japonii. Jeśli chodzi o turystów europejskich, to prym wiodą mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Władze kraju liczą, że w tym roku uda się im przyciągnąć ponad 20 mln turystów. Na tym nie koniec, bo plan jest o wiele bardziej ambitny. Rządzący do 2030 roku planują przyciągnąć ponad 30 mln turystów.

Póki co, bezpośrednich lotów z Polski do Wietnamu nie ma. Można się tam dostać jedynie z przesiadką m.in. w Dubaju, Frankfurcie czy Stambule i dolecieć do Hanoi, Ho Chi Minh City czy Da Nang.

Największym miastem Wietnamu jest Ho-Chi-Minh, dawniej zwane Sajgonem 123RF/PICSEL

Miejsca, które warto zobaczyć w Wietnamie

Kraj oferujący liczne zachwyty? Z pewnością można tak mówić o Wietnamie. Jak już pisaliśmy kiedyś:

Wietnam od lat przyciąga turystów niskimi cenami zakwaterowania, jedzenia i atrakcji. Choć loty do tego azjatyckiego kraju nie należą do najtańszych, to na miejscu możemy podróżować za grosze.

Azjatycki kraj zachwyca malowniczymi krajobrazami, przyjemnym klimatem, bogatą historią i kulturą. Rajskie plaże na wyspie Phu Quoc czy w Da Nang przyciągają również amatorów sportów wodnych. Ważnym punktem zwiedzania kraju są zabytki związane z dawnymi cywilizacjami takie jak świątynie Mỹ Sơn. To zabytkowy kompleks hinduistycznych świątyń na Południowym Wybrzeżu Centralnym, stanowiący pozostałość po istniejącym to między IV a XV wiekiem n.e. sanktuarium religijnym Czamów.

Hanoi to stolica Wietnamu i drugie co do wielkości miasto kraju. Co zwiedzić? Na pewno Mauzoleum Ho Chi Minha i Narodowe Muzeum Historii Wietnamu, jezioro Hoan Kiem czy Pagodę Tran Quoc.

Warto odwiedzić również Ho Chi Minh czy Hoi An określanego nawet "miastem-muzeum". W 1999 roku stare miasto zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Więcej na temat Wietnamu przeczytacie tutaj: W tym kraju żyje się za bezcen. Wietnam, czyli tani wakacyjny raj

