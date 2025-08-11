Lekka kolacja nie musi być nudna. Może być smaczna, sycąca i korzystna dla zdrowia. Wybierając odpowiednie produkty i sposób ich przygotowania, zapewnisz sobie lepszy sen i zdrowszy poranek. Kolacja to nie wróg sylwetki, jeśli jest przemyślana.

Dlaczego kolacja ma znaczenie po 40. roku życia?

Po 40. roku życia metabolizm zwalnia i trzeba to mieć na uwadze, planując menu na kolację. Zmniejsza się zapotrzebowanie kaloryczne, a procesy regeneracyjne przebiegają wolniej niż wcześniej. W tym wieku pojawiają się również częściej problemy z trawieniem, refluks, wahania poziomu cukru czy trudności z zasypianiem. Ostatni posiłek dnia może znacząco wpłynąć na jakość snu i regenerację organizmu.

Zbyt ciężka lub zjedzona zbyt późno kolacja może obciążać wątrobę, nasilać wzdęcia, zakłócać sen i sprzyjać przybieraniu na wadze. Dlatego specjaliści zalecają, by kolację jeść najpóźniej 2-3 godziny przed snem, najlepiej między 18:30 a 20:00, jeśli kładziemy się spać o 22:00. Powinna być lekka, bogata w składniki wspierające nocną regenerację, ale jednocześnie sycąca, by nie wybudzać się w nocy z głodu.

Co jeść na kolację, by czuć się lekko? Sprawdź nasze propozycje

Aby czuć się lekko, nie trzeba jeść na kolację zawsze tego samego dania. Warto też dostosować menu do indywidualnych potrzeb i upodobań, a nawet do pory roku. Latem chętniej zjemy wieczorem chłodny posiłek, jesienią i zimą marzymy o tym, żeby się rozgrzać. Oto pięć propozycji na kolację, które sprawią, że poczujesz się lekko i dobrze się wyśpisz:

1. Omlet z warzywami i ziołami

Świetna alternatywa dla klasycznych kanapek. Jajka dostarczają pełnowartościowego białka, a warzywa błonnika i witamin.

Przepis: Roztrzep 2 jajka z odrobiną mleka, dodaj sól, pieprz i zioła (np. oregano, bazylię). Podsmaż cukinię, paprykę lub szpinak na łyżeczce oliwy, wlej masę jajeczną i smaż pod przykryciem ok. 5 minut.

2. Sałatka z tuńczykiem i warzywami

Lekka, szybka i sycąca kolacja bogata w białko i zdrowe tłuszcze.

Przepis: Połącz garść rukoli, pół ogórka, kilka pomidorków koktajlowych, ćwiartkę awokado i pół puszki tuńczyka. Skrop oliwą i sokiem z cytryny. Dodaj pestki dyni lub słonecznika.

Zupa krem z dyni to pomysł na lekką kolację. 123RF/PICSEL

3. Zupa krem z dyni lub cukinii

Ciepła, kojąca zupa to idealny wybór wieczorem. Rozgrzewa, uspokaja i ułatwia trawienie.

Przepis: Podsmaż cebulę, czosnek, marchewkę i dynię lub cukinię. Zalej bulionem, gotuj do miękkości, zmiksuj. Dopraw imbirem lub gałką muszkatołową.

4. Kasza jaglana z warzywami i oliwą

Bezglutenowa, lekkostrawna kolacja z kaszy jaglanej, która ma właściwości odkwaszające.

Przepis: Ugotuj ½ szklanki kaszy. Duś warzywa (np. brokuł, marchewkę) z czosnkiem na oliwie. Wymieszaj z kaszą, dopraw ziołami i natką pietruszki.

Jogurt z owocami i warzywami: Lekka kolacja, która nie obciąży organizmu 123 rf 123RF/PICSEL

5. Jogurt z owocami i orzechami

Bez gotowania, za to szybko i zdrowo, danie idealne na ciepłe dni lub brak czasu.

Przepis: Do 150-200 g jogurtu naturalnego dodaj owoce (maliny, borówki, banan), łyżeczkę mielonego siemienia i kilka orzechów włoskich lub migdałów.

Czego unikać wieczorem, by nie obciążać organizmu?

Po 40. roku życia warto zadbać o to, by nie obciążać organizmu, zwłaszcza wieczorem. Czasem nawet to, co wydaje nam się dobrym pomysłem, na przykład surowe warzywa, może nie być odpowiednim wyborem na późną porę. Oto lista potraw, których lepiej unikać wieczorem.

ciężkostrawnych potraw: smażonych, tłustych, z dużą ilością mięsa i sera;

węglowodanów prostych: białe pieczywo, ciasta, słodkie przekąski;

alkoholu i kofeiny: zaburzają sen i podnoszą poziom cukru;

surowych warzyw w nadmiarze: mogą powodować wzdęcia u osób z wrażliwym żołądkiem.

Ważne jest też, aby pamiętać o odpowiedniej porze kolacji. Ostatni posiłek najlepiej zjedz na 2-3 godziny przed snem. Idealnym dodatkiem do niego będą ziołowe herbatki, na przykład mięta, melisa czy rumianek.

"Polacy za granicą": Ma pod sobą ponad 500 pracowników. „Nietutejsza twarz pomaga” Polsat Play