Zrobienie świetnego pierwszego wrażenia to nie kwestia szczęścia czy wyglądu. To zbiór drobnych, ale bardzo skutecznych nawyków, które mówią o tobie więcej, niż sądzisz. Psychologia pokazuje, że wystarczy kilka prostych zmian, by ludzie cię zapamiętali - i to bardzo dobrze.

Miej coś ciekawego do powiedzenia

Zacznijmy od prostego faktu: ludzie zapamiętują tych, którzy ich zaintrygowali. Czasem wystarczy jedno zdanie, które zdradza, że masz ciekawe doświadczenia, niecodzienne hobby albo po prostu fajne spojrzenie na świat.

Nie musisz być podróżniczką, która spędziła dekadę w Azji. Możesz zacząć od własnego podwórka. Wybierz się w podróż po Polsce czy Europie, zwiedzaj miasta, poznawaj nowych ludzi, weź udział w lokalnym wydarzeniu, spróbuj nowego hobby, zacznij czytać więcej książek, obejrzyj zaległe filmy i seriale.

Takie rzeczy nie tylko dostarczają historii, które świetnie się opowiada, ale też pokazują, że jesteś osobą, która nie boi się wyzwań, jest ciekawa świata i lubi smakować życie.

Psychologia mówi jasno - ludzie lgną do tych, którzy potrafią zainspirować i zaciekawić bogatym doświadczeniem życiowym.

Skup się całkowicie na osobie, którą poznajesz

Podczas spotkania skup się na towarzyszu, odłóż telefon. Możesz oczywiście pokazać coś ciekawego drugiej osobie, ale nie patrz co chwilę na powiadomienia jovica varga 123RF/PICSEL

Chcesz naprawdę zaimponować? Skup całą swoją uwagę na osobie, z którą rozmawiasz. Żadnego zerkania na telefon, ciągłego rozglądania się po kawiarni czy rozpraszania się tym, co dzieje się wokół. Zamiast tego - bądź tu i teraz.

Ludzie natychmiast wyczuwają, kiedy są tylko "tłem" czyichś myśli. Ale gdy czują, że naprawdę ich słuchasz, że zależy ci na tej rozmowie - zaczyna dziać się magia. Buduje się nić porozumienia, która zostaje na długo. Prawdziwa obecność jest dziś luksusem. Jeśli potrafisz ją komuś dać, wyróżniasz się bardziej niż tysiącem błyskotliwych tekstów.

Kiedy jesteśmy w pełni obecni, mamy też większą kontrolę nad emocjami, potrafimy lepiej się skupić i łatwiej zapamiętujemy nowe informacje.

Psycholodzy twierdzą, że nasza uwaga to coś w rodzaju "wewnętrznej baterii" - jeśli cały czas ją przeciążamy, zaczyna się wyczerpywać. Dlatego warto o nią dbać, bo kiedy jesteśmy skupieni i obecni, łatwiej nawiązujemy dobre relacje i robimy lepsze wrażenie na innych.

Miej coś, na czym się znasz - nawet jeśli to nietypowe

Wszystko już było - ale nikt nie zrobił tego w twój sposób. Nawet najbardziej niszowe zainteresowania mogą sprawić, że rozmowa z tobą będzie wyjątkowa. Ludzie zapamiętują tych, którzy potrafią mówić z pasją o czymś konkretnym. To wcale nie musi być coś popularnego - możesz znać się na hodowli kaktusów albo być ekspertem od robienia domowych serów.

Może to być też oczywiście temat zawodowy, możesz opowiedzieć o tajnikach swojej pracy. Ważne, żeby umieć opowiedzieć o czymś z pasją, lekkością i entuzjazmem. To wystarczy.

Kluczem jest to, że masz swoją niszę, coś, co cię wyróżnia. Taka specjalizacja przyciąga uwagę i sprawia, że rozmowa z tobą staje się ciekawa. Nawet jeśli temat wydaje się dziwny - jeśli ty się tym pasjonujesz, inni to poczują i zapamiętają cię na długo.

Psycholodzy mówią wprost: osoby, które mają wiedzę w jakiejś dziedzinie, są odbierane jako bardziej kompetentne, godne zaufania i pewne siebie. A te cechy przyciągają ludzi.

Pokaż swoją "dziwność" - to twoja największa siła

Jesteś osobą śmiałą i ekstrawertyczną? Nie ukrywaj tego, to może być twój duży atut Yaroslav Astakhov 123RF/PICSEL

Masz coś, co cię wyróżnia? Nie chowaj tego - wręcz przeciwnie. Dziś najbardziej atrakcyjne są osoby, które nie boją się być sobą - nawet jeśli to oznacza, że mają nietypowe zainteresowania, inne spojrzenie na świat czy specyficzne poczucie humoru.

Może masz swoje ulubione powiedzonka, lubisz śmiać się głośno z dowcipów, albo masz nawyk rzucania cytatami z ulubionych filmów czy książek, nie możesz się powstrzymać od żartów w najmniej spodziewanych momentach, albo zawsze przybijasz piątkę na powitanie - to wszystko tworzy twoją osobowość. Takie "dziwactwa" są często tym, co ludzie zapamiętują najbardziej. To właśnie dzięki nim jesteś autentyczny, a pierwsze wrażenie, które robisz, zostaje z nimi na długo.

Większość ludzi podąża ścieżką "grzecznego życia". Są grzeczni, uprzejmi, przeciętni. I… mało kto ich zapamiętuje. Jeśli chcesz zostać w czyjejś głowie - bądź sobą, nawet jeśli twoje prawdziwe "ja" bywa trochę ekscentryczne. To właśnie ono czyni cię unikalną.

Mów to, co naprawdę chcesz powiedzieć, a nie to, co wypada

To trudna sztuka - bo często boimy się oceny. Ale jeśli nauczysz się wyrażać siebie w sposób szczery, a jednocześnie empatyczny, zrobisz ogromne wrażenie. Ludzie czują autentyczność. I kochają ją.

Badania pokazują, że to nie tylko co mówisz ma znaczenie, ale jak to mówisz. Twoja energia, ton głosu, mimika - to wszystko buduje obraz ciebie jako osoby pewnej siebie, ale też prawdziwej. A to kombinacja, która naprawdę działa.

Nie mów tego, co myślisz, że inni chcą usłyszeć. Mów to, co jest spójne z tobą, ale w sposób kulturalny i pełen szacunku. Nie musisz się zgadzać ze wszystkimi. Miej swoje zdanie. To przyciąga ludzi jak magnes.

Dodaj kolorów do swojego wejścia

Pierwsze wrażenie nie musi być sztywne jak rozmowa kwalifikacyjna. Witaj się z energią, dodaj do rozmowy trochę humoru, pozytywnej wibracji, lekkości. Niech to będzie uśmiech, nietypowy komplement, może zabawna anegdota. Byleby było twoje.

Jeśli ty dobrze się czujesz, inni też to czują. A energia jest zaraźliwa. Więc pozwól jej płynąć.

Bądź odważna, nie bój się zadawania pytań i "small talku", emanuj pozytywną energią i dużo się uśmiechaj 123RF/PICSEL

Skontaktuj się ze swoją "wewnętrzną mądrością"

To nie musi być medytacja w górach. Może to być spacer w lesie czy parku, chwila ciszy sam na sam ze sobą - bez telefonu, z książką, kawą pitą na balkonie, poranne pisanie w notatniku. Chodzi o to, żeby połączyć się z tą częścią siebie, która wie, kim naprawdę jesteś i czego chcesz.

W psychologii mówi się o tym w kontekście autentyczności, samoświadomości i inteligencji emocjonalnej. Osoby, które "są w sobie", nie udają, nie stresują się nadmiernie, są za to spokojne i pewne siebie. I robią piorunujące wrażenie.

Pracuj nad tym, żeby czuć się dobrze w niewygodnych sytuacjach

Poznawanie nowych ludzi, rozmowy, prezentacje - to wszystko bywa stresujące. Ale jeśli nauczysz się akceptować to, że czasem jest niekomfortowo, wejdziesz na zupełnie inny poziom.

Nie musisz od razu robić rewolucji. Zacznij od małych kroków. Jedna nowa sytuacja tygodniowo - rozmowa z nieznajomym, zabranie głosu w grupie, nowe zajęcia. Niech to trochę przeraża, ale też ekscytuje. To znak, że rośniesz.

Tworzenie świetnego pierwszego wrażenia nie jest grą aktorską

Chodzi o to, by wejść gdzieś i zostawić po sobie coś więcej niż tylko uprzejmy uśmiech - zostawić po sobie energię, która zostaje z innymi jeszcze długo po spotkaniu.

Ludzie nie zawsze zapamiętują dokładnie, co powiedzieliśmy, ale zawsze zapamiętają, jak się przy nas czuli. Jeśli emanujesz ciepłem, entuzjazmem i otwartością - zostawiasz po sobie wrażenie osoby, z którą chce się rozmawiać dłużej. Kiedy pokazujesz ciekawość świata i drugiego człowieka, dajesz sygnał, że interesuje cię poznawanie drugiej osoby, a nie tylko mówienie o sobie.

To właśnie ten rodzaj pozytywnej energii sprawia, że ktoś myśli później:

"Z nią chciałbym się jeszcze spotkać, była niezwykle intrygująca"

"Coś w niej było takiego, sam nie wiem co… ale chcę ją lepiej poznać"

"Była inna niż wszyscy - ciekawa, prawdziwa, obecna i zainteresowana"

Pamiętaj: nie chodzi o to, żeby cię lubili wszyscy. Chodzi o to, żeby zapamiętali cię właściwi ludzie, ci, z którymi złapiesz później dobry kontakt, z którymi będziesz "nadawać na tych samych falach".

Źródło: www.yourtango.com/self/habits-make-person-first-impression-totally-unforgettable

