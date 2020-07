Wzmacnianie odporności - najnowszy trend w pielęgnacji skóry

Idea pochodzi oczywiście z Korei. Kraju, któremu zawdzięczamy nie tylko maseczki na płachcie, ale przede wszystkim zupełnie inne podejście do pielęgnacji. Ukierunkowane na prawdziwe i uważne dbanie o siebie.

Zdjęcie Coraz częściej używamy zbyt wielu kosmetyków na raz /123RF/PICSEL

Skórze należy się szczególna troska, nie tylko ze względów estetycznych. To największy narząd, który chroni nas przed czynnikami zewnętrznymi. I podobnie jak organizm, ma swoją odporność, którą niewłaściwa pielęgnacja może znacznie osłabiać.

Jak tłumaczy na łamach brytyjskiego "Vogue'a" Alicia Yoon, ekspert w dziedzinie koreańskiej pielęgnacji, Koreańczycy chodzą do dermatologów i kosmetologów dwa razy w tygodniu, a pielęgnację skóry traktują tak, jak chodzenie na siłownię.

Nic dziwnego, że to właśnie z Korei przyszedł do nas kilkuetapowy rytuał oczyszczania skóry. Kolejnym elementem, który z powodzeniem możemy zapożyczyć z nurtu K-beuty jest przykładanie większej wagi do odporności skóry.

- Koreańczycy są bardzo wrażliwi na punkcie odporności skóry. Nie tylko dlatego, że chroni, stanowi barierę przed bakteriami i czynnikami zewnętrznymi, które nam zagrażają. W Korei istnieje ogromna świadomość tego, jak powinno się ją pielęgnować, aby wzmocnić jej odporność i barierę ochronną. Przede wszystkim to poleganie na składnikach bogatych w kwasy tłuszczowe i ceramidy, które tę barierę wzmocnią - wyjaśnia Yoon.