​Z wody i ryżu możesz zrobić kosmetyk do włosów, który od wieków stosują Japonki

Zawiera minerały, aminokwasy, witaminy z grupy B, witaminę E i przeciwutleniacze. To sprawia, że jest idealnie nadaje się do pielęgnacji włosów. Moc działania wody ryżowej wiele wieków odkryły kobiety w Japonii. Warto korzystać z ich wiedzy, bo to prosty i tani sposób, by mieć zdrowe, gładkie i lśniące włosy.

Zdjęcie Woda ryżowa może również przynieść korzyści samej skórze głowy, poprawiając jej nawilżenie /123RF/PICSEL

Stosowana od stuleci przez Japonki woda ryżowa to nic innego jak płyn pozostały po ugotowaniu lub namoczeniu ryżu. Stosowana w pielęgnacji włosów powoduje, że stają się one gładkie, lśniące, przyczynia się również do szybszego ich wzrostu. Wszystko dzięki temu, że woda ryżowa zawiera wiele witamin i minerałów - witaminę E, witaminy z grupy B, przeciwutleniacze i aminokwasy.

Według naukowców Japonki używały wody ryżowej już w okresie Heian, czyli ponad 100 lat przed chrztem Polski. Kobiety w Kraju Kwitnącej Wiśni nosiły wówczas włosy sięgające do podłogi, a utrzymywały je w zdrowiu właśnie dzięki płukankom z wody ryżowej. W ostatnich latach ten tradycyjny japoński kosmetyk stał się popularny na całym świecie. Polecają go serwisy z poradami kosmetycznymi, a twórcy kosmetyków dodają wodę ryżową do swoich produktów. Rosnącej popularności tego specyfiku nie hamuje nawet to, że mimo licznych badań naukowych wciąż nie ma twardych dowodów na to, że woda ryżowa jest skutecznym kosmetykiem.

- Pomimo dziesięcioleci stosowania nie ma ostatecznych danych potwierdzających jej skuteczność w zwiększaniu wzrostu włosów - wyjaśnia dermatolog Joshua Zeichner.

Jednak pomimo braku badań wskazującej na jej działanie, woda ryżowa ma pewne właściwości, które sprawiają, że warto ją stosować. Zawiera skrobię, więc powoduje, że włosy są mocniejsze, poprawia się ich nawilżenie, a do tego zmniejsza się ryzyko rozdwajania końcówek. Ale to nie wszystko.

- Woda ryżowa może również przynieść korzyści samej skórze głowy, poprawiając jej nawilżenie - wskazuje Zeichner.

Niewątpliwą zaletą wody ryżowej jest też to, że łatwo ją przygotować w domu. Wystarczy wziąć pół szklanki ryżu (sypkiego, nie w torebkach) i dokładnie go opłukać, a potem zalać 2-3 szklankami wody i pozostawić na 30 minut. Po tym czasie przelewamy wodę ryżową do czystego naczynia.

- Wody ryżowej można używać regularnie, tak jak w przypadku odżywki do włosów. Wystarczy nakładać ją na umyte włosy, pozostawić na 5-10 minut, a potem spłukać bieżącą wodą - wyjaśnia Zeichner.