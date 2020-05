Zabiegi, których nie należy wykonywać samodzielnie w domu

W czasie pandemii trend "zrób to sam" zyskał na popularności. I nie ma w tym nic złego, o ile pamięta się o pewnych wyjątkach. Oto lista zabiegów, które powinni wykonywać jednak profesjonaliści.

Zdjęcie Nie wszystkie zabiegi możemy bezpiecznie wykonać sami /123RF/PICSEL

Maseczki przygotowane ze świeżych produktów, podcinanie włosów, malowanie paznokci, walka z niesfornymi odrostami - te sprawności, przez kilka tygodni braku dostępu do fachowej pomocy, zostały już najprawdopodobniej zdobyte.

Reklama

I na tym będzie bezpiecznie poprzestać. Pewne upiększające przedsięwzięcia nie powinny wychodzić poza gabinety specjalistów. Jednym z nich jest manualne oczyszczanie skóry.

- Manualne oczyszczanie skóry (ekstrakcja zaskórników) jest od lat znanym oraz niezwykle popularnym w Polsce zabiegiem kosmetycznym. Ekstrakcja odbywa się poprzez mechaniczne wydobycie treści zalegającej wewnątrz zaskórnika. Zabieg wykonuje się na przygotowanej w odpowiedni sposób skórze (rozszerza się pory, najczęściej w efekcie tzw. parówki) tak, aby dokonać ekstrakcji zaskórników bez przerywania naskórka - czytamy na łamach "Polish Journal of Cosmetology".

To jeden z tych zabiegów, który powinien nosić ostrzeżenie: "nie rób tego w domu". Jak ostrzega kosmetolog Samantha Proano, niewłaściwe wykonanie tego zabiegu może spowodować, że na naszej twarzy pojawi się jeszcze większa ilość wyprysków.

Jak szybko i dokładnie wysprzątać łazienkę? 1 / 13 W naszej galerii znajdziecie skuteczne sposoby na szybkie i skuteczne wysprzątanie łazienki. Podpowiemy, jak pozbyć się kamienia z kabiny prysznicowej czy toalety oraz błyskawicznie wyczyścić wannę i pralkę. Dzięki radom doświadczonych pań i panów domu sprzątanie stanie się całkiem przyjemne! Źródło: 123RF/PICSEL udostępnij

- A jeśli jest on wykonywany zbyt agresywnie, może to prowadzić do blizn potrądzikowych, a nawet infekcji skóry - ostrzega.

Zabiegiem, przed którym przestrzega dermatolog Loretta Ciraldo jest również nieumiejętne wycinanie skórek.

- Jeśli nie jesteś profesjonalnym manikiurzystą, ich usuwanie może skutkować niewłaściwym wzrostem paznokci, nie mówiąc już o ryzyku infekcji - podkreśla.

Zamiast sięgać po narzędzia do skórek, wybierz olej nawilżający. Wystarczy wetrzeć go dokładnie w skórki, które dzięki takiemu zabiegowi będą odżywione i łatwe do odsunięcia drewnianą szpatułką. A my unikniemy ryzyka niechcianych skutków ubocznych spowodowanych nieudolnymi zabiegami.