Zaskakujące metody kręcenia włosów. Czy działają?

Sposoby na loki nie zadziałają na każde włosy w ten sam sposób

Zdjęcie Na TikToku można znaleźć różne sposoby na loki / 123RF/PICSEL

Jak zrobić loki domowym sposobem? Rozwiązań jest wiele, jednak warto pamiętać, że nie każde włosy zareagują na nie w ten sam sposób. Duże znaczenie mają tutaj geny — jedne włosy są bardziej podatne na stylizację, inne mniej. Znaczenie może mieć też cieniowanie i długość — włosy długie i równe są cięższe, a więc silniej zadziała na nie grawitacja, która nie sprzyja lokom. Ważne są także kosmetyki użyte przed i po kręceniu włosów, to od nich w dużej mierze zależy trwałość loków. Należy też pamiętać, aby przed wykonywaniem loków dobrze rozczesać czuprynę. Delikatne zwilżenie pasm także pomoże podczas kręcenia włosów.

Test Interii został przeprowadzony na średniej długości, cienkich i podatnych na stylizację włosach, czyli zaskakujące sposoby na loki zostały potraktowane ulgowo. Czas dowiedzieć się, czy triki z TikToka i Facebooka działają?!

Jak zrobić loki domowym sposobem? Prostownica

Zdjęcie Jak zrobić loki prostownicą? / 123RF/PICSEL

Prostownica to niezwykle popularny sposób na kręcone włosy. W sieci można znaleźć tysiące, jeśli nie miliony, filmików na temat tworzenia fal i loków z pomocą urządzenia do prostowania włosów. Jak zrobić loki prostownicą? Ta metoda zakłada stosowanie urządzenia do prostowania włosów w taki sam sposób jak lokówki, technik jej wykorzystania jest zaś wiele. Najpopularniejsza każe wydzielić pasmo włosów, przyłożyć prostownicę przy głowie, owinąć włosy wokół niej i powolnym ruchem przeciągnąć urządzeni w dół pasma.



TikTok

Wyniki testu pokazują, że choć rzeczywiście można w ten sposób wykonać loki, to jednak nie zawsze się one udają. Jedna pasma skręcają się ładniej, inne gorzej, a poprawienie raz brzydko skręconego loka, jest bardzo trudne. Ponadto, jeśli samodzielnie chcemy wykonać loki z tyłu głowy, zrobienie ich równo i ładnie graniczy z cudem. To jedna z najtrudniejszych i najmniej efektywnych metod. Poradzą sobie z nią raczej jedynie czytelniczki o rozwiniętych zdolnościach manualnych i mających duże doświadczenie w użynaniu prostownicy w ten sposób. Jeśli jesteś osobą, która trafiła na ten artykuł, bo chce znaleźć sposób na kręcone włosy, który wykorzysta już dziś — ta metoda się nie sprawdzi.



Sposoby na loki: Pałeczki i prostownica

Kolejnym krążącym po TikToku sposobem na loki jest użycie pałeczki do ryżu i prostownicy. W tej metodzie należy na pionowo ustawioną pałeczkę nawinąć pasmo włosów, a następnie każdy skręt podgrzać prostownicą.



TikTok

Osoby, które zastanawiają się: jak zakręcić włosy domowym sposobem, zdecydowanie powinny wypróbować ten patent. Trik jest banalny w wykonaniu, bardzo szybki i daje naprawdę piękne efekty. To jedna z najprostszych spośród testowanych metod. Można wykonać ją na suchych włosach, ale jeśli pasma będą wilgotne — loki utrzymają się dłużej. Pałeczkę można zastąpić ołówkiem. Efekty także będą zadowalające, ale wykorzystane do robienia loków narzędzie do pisania powinno mieć matową powierzchnię — z malowanych i lakierowanych ołówków pasma łatwo się ześlizgują i trudno je nawinąć.



Jak zakręcić włosy domowym sposobem? Widelec i prostownica

Zdjęcie Sposoby na kręcone włosy: Widelec i prostownica / 123RF/PICSEL

Wśród sposobów na loki, które można znaleźć na Facebooku, jest też zakręcanie włosów na widelcu. Zasada działania jest podobna, jak w przypadku pałeczek do ryżu, z tą różnicą, że pasmo należy nawlec pomiędzy zęby widelca. Tak przygotowane włosy trzeba podgrzewać przez chwilę prostownicą.

Efekt takiego zabiegu przypomina włosy po użyciu karbownicy. Fale są trwałe i utrzymują się długo, ale ich wykonanie jest czasochłonne i wbrew pozorom nie łatwe, bo nawlekanie pasem samodzielnie z tyłu głowy graniczy z cudem, a efekt jest po prostu brzydki. Tej metody nie można polecić. Kończy ona test trików z użyciem prostownicy, czas na sposoby, które nie wymagają podgrzewania włosów.



Sposób na loki: Przez noc spać w skarpetkach na głowie

Zdjęcie Pasek od szlafroka i skarpetki to popularne sposoby na loki: Przez noc powstaną ładne spirale / 123RF/PICSEL

Jak zakręcić włosy domowym sposobem? Można do tego celu wykorzystać skarpetki, pasek od szlafroka, chustkę lub szalik. Niezależnie od użytego przedmiotu metoda postępowania jest ta sama. Na początek włosy trzeba dobrze rozczesać i zwilżyć. Pasek czy szalik należy założyć na głowę. Z jednej strony przywiązać do włosów gumką, wstążką lub spiąć na środku głowy klamrą. Z drugiej strony włosy trzeba podzielić na kilka sekcji, a następnie przeplatać ze szalikiem czy paskiem. Proces przypomina zaplatanie francuza. Następnie należy spiąć końcówki.



TikTok

W przypadku użycia skarpetek czy chustek należy przy głowie przymocować je gumką, a następnie przeplatać z dwoma pasmami włosów, w taki sam sposób jak podczas zaplatania warkocza. Końcówki trzeba spiąć gumką do włosów, a następnie zawinąć warkocze w dwa koki, czy też ślimaki z boku głowy. W tak przygotowanej fryzurze można iść spać.

Czy warto stosować ten sposób na loki? Przez noc powstaną ładne skręty, które rankiem pozwolą przygotować piękną fryzurę. Osobom, dla których zaplatanie warkoczy nie sprawia najmniejszego kłopotu, ta metoda z pewnością przypadnie do gustu. Działa.



Sposób na falowane włosy: T-shirt

Ostatnią niezwykle popularną metodą kręcenia włosów jest zawianie ich na koszulkę. W tym celu należy mocno zwinąć T-shirt w twardy wałek i związać go na końcach. A następnie położyć na głowę i nawinąć na niego pasma dobrze rozczesanych, wilgotnych włosów. W tak przygotowanym turbanie można pójść spać.



TikTok

Rankiem wystarczy rozwinąć włosy i gotowe. Czy ten sposób na falowane włosy działa? Na cienkich i średniej długości włosach efekt jest zdecydowanie mniej zachwycający niż ten przedstawiony na filmiku. Włosy podczas snu wymykają się ze zwoju, warto zatem końcówki pasm przymocować wsuwką bądź spinką. Znaczenie ma też umiejscowienie zwiniętej koszulki na głowie, odsunięta zbyt nisko, podczas snu zsuwa się z włosów. Tego sposobu nie polecamy dla krótkich i średnich włosów, na dłuższych efekt może być znacznie ładniejszy.



Sposób na kręcone włosy souté

Zdjęcie Czy może powstać taka burza loków bez użycia jakichkolwiek przyborów? / 123RF/PICSEL

Jak się okazuje, nie zawsze odpowiedź na pytanie: jak zrobić loki domowym sposobem, musi zakładać wykorzystanie jakichkolwiek przyborów. Falowane włosy można osiągnąć, odpowiednio skręcając pasma. W tym celu należy zwilżyć i dobrze rozczesać włosy, wydzielić pasmo, owinąć je tuż przy głowie wokół dwóch przylegających do siebie palców. Pozostałą część pasma trzeba owinąć powyżej nawiniętych na place włosów, a końcówkę przewlec przez powstałą z włosów kluczkę i ściągnąć w dół. Włosy trzeba pozostawić do wyschnięcia.



TikTok

To efektywny sposób na kręcone włosy. Choć instrukcja brzmi skomplikowanie, to już po pierwszym obejrzeniu filmu łatwo powtórzyć przedstawione na nim kroki. Jednak trzeba zauważyć, że tworzenie loków w ten sposób nie trwa kilku chwil, jak można by wywnioskować z wideo na TikToku. Aby efekty był zadowalający, należy odczekać, aż włosy całkowicie wyschną. Wadą są także nierówne loki. Choć, stosując tę metodę, można uzyskać kręcone włosy, to jednak należy się liczyć z tym, że każda spirala może mieć nieco inny kształt.



Większość metod krążących po sieci daje zadowalające rezultaty, toteż chcąc mieć kręcone włosy, nie trzeba od razu kupować wałków czy lokówki. Warto wypróbować domowe sposoby na loki i znaleźć ten, którego efekty najbardziej nam odpowiadają, bo każda z metod pozwala uzyskać nieco inny skręt.



