Zdradzamy triki, dzięki którym wyregulujesz brwi w idealnym kształcie i bez bólu

Choć nie jest to ból odbierający zmysły, to przyjemność z ładnych brwi z pewnością. Zwłaszcza w trakcie ich kształtowania pęsetą. Tymczasem wystarczy poznać kilka trików, a czynność ta stanie się bezbolesna. Nie zabraknie też wskazówek ekspertki, jak nadać brwiom idealny kształt.

Brwi powinny zaczynać się bezpośrednio nad środkiem nozdrzy

Przed zabiegiem warto wziąć ciepły prysznic lub gorącą kąpiel.

- To pomoże otworzyć pory i złagodzić dyskomfort - zaleca na łamach "Vogue'a" Anastasia Soare, która dzięki swojemu talentowi zyskała miano "królowej brwi". Ten sposób radzenia sobie z bólem w trakcie zabiegu poleca również dermatolog Mona Gohara, ale ostrzega przed użyciem gorącego kompresu po regulacji brwi. - Zamiast tego użyj zimnego kompresu lub kostek lodu, aby zmniejszyć stan zapalny spowodowany wyrywaniem włosów ze skóry - sugeruje.

Kolejną istotną wskazówką jest zalecenie unikania powiększających luster.

- Chociaż mogą wydawać się pomocne, wręcz konieczne do tego zabiegu, mogą również okazać się pułapką. To najszybszy sposób, aby dać się ponieść i wyrwać zdecydowanie więcej włosków niż chcesz i jest to konieczne - ostrzega Soare.

- Brwi powinny zaczynać się bezpośrednio nad środkiem nozdrzy, kończyć się tam, gdzie kącik nozdrza łączy się z zewnętrznym kącikiem oka. Najwyższy punkt łuku powinien zaś łączyć środek czubka nosa ze środkiem tęczówki - mówi Soare.

- Jeśli wypełnisz brwi zgodnie z tymi wskazówkami przed ich regulacją, upewnisz się, że nie popełnisz błędu nadmiernej regulacji - dodaje.

Soare zaleca używanie wysokiej jakości pęsety ze skośnymi końcówkami, aby uniknąć odrywania włosów zbyt daleko od nasady skóry. Powoduje to bowiem tylko niepotrzebny ból. "Upewnij się, że łapiesz włoski, jak najbliżej nasady, wyrywając je w kierunku ich wzrostu" - doradza. Dzięki temu unikniemy nie tylko dyskomfortu, ale co nie mniej ważne - podrażnień.

Jeśli po skończonym zabiegu skóra jest podrażniona, warto nałożyć na nią niewielką ilość żelu z aloesem. To doskonały sposób na schłodzenie skóry i złagodzenie podrażnień.