Dlaczego skórki się zadzierają?

Najważniejszym powodem są warunki środowiskowe, w których funkcjonujemy na co dzień. Suche powietrze w ogrzewanych pomieszczeniach, częste zmiany temperatur i niska wilgotność powodują, że skóra wokół paznokci staje się szorstka i podatna na pękanie. Dodatkowo częste mycie dłoni, choć niezbędne ze względów higienicznych, osłabia naturalną barierę ochronną naskórka. Zbyt silne detergenty, brak rękawiczek podczas sprzątania, a nawet źle dobrane kosmetyki do pielęgnacji mogą potęgować problem.

Nie można pominąć także kwestii nawyków. Obgryzanie paznokci czy podważanie skórek prowadzi do ich osłabienia i rozrywania. Warto też wspomnieć o czynnikach wewnętrznych - niedobory witamin, odwodnienie organizmu czy choroby skóry mają ogromny wpływ na kondycję dłoni. Osoby cierpiące na atopowe zapalenie skóry, łuszczycę czy grzybicę częściej borykają się z problemem zadartych skórek. W ich przypadku odpowiednia pielęgnacja powinna być wsparta także leczeniem dermatologicznym.

Higiena i pielęgnacja jako fundament profilaktyki

Dbanie o skórki powinno być codziennym rytuałem. Kluczowa jest regularność, ponieważ pojedyncze aplikacje kremu czy olejku nie przyniosą długotrwałych efektów. Najlepszym momentem na pielęgnację jest wieczór, kiedy dłonie mają szansę odpocząć. Warto wówczas nałożyć grubszą warstwę kremu odżywczego i pozostawić go na całą noc. W przypadku bardzo suchych dłoni można dodatkowo założyć bawełniane rękawiczki, które wzmocnią efekt kuracji.

Przy pielęgnacji skórek szczególnie polecane są preparaty zawierające kwas hialuronowy, glicerynę oraz oleje roślinne, które nie tylko natłuszczają, ale również odbudowują barierę hydrolipidową skóry. Niezwykle pomocne są także kąpiele dłoni w ciepłej wodzie z dodatkiem kilku kropel oliwy lub olejku migdałowego. Zabieg ten zmiękcza skórę, ułatwia jej późniejsze odsunięcie patyczkiem i zapobiega jej pękaniu.

Preparaty i składniki o udowodnionym działaniu

W walce z zadzierającymi się skórkami ogromną rolę odgrywają kosmetyki o bogatych formułach.

olejek rycynowy wzmacnia nie tylko same skórki, ale i płytkę paznokcia, czyniąc ją mniej podatną na łamanie

olejek z jojoby doskonale naśladuje naturalne sebum skóry, dlatego szybko się wchłania i przynosi długotrwałe efekty

masło shea i masło kakaowe to składniki, które odżywiają i chronią

witamina E działa jako antyoksydant, spowalniając procesy starzenia skóry dłoni.

Nie można pominąć także roli maści aptecznych. Proste preparaty z witaminą A czy pantenolem potrafią zdziałać cuda w przypadku mocno przesuszonych skórek. W ostatnich latach coraz większą popularność zdobywają także sera do skórek w formie olejków z aplikatorem, które pozwalają na szybkie i precyzyjne nałożenie produktu nawet w pracy czy w podróży.

Dieta i nawodnienie. Piękno od wewnątrz

Stan skórek to odzwierciedlenie ogólnej kondycji organizmu. Jeśli dieta jest uboga w witaminy i minerały, nawet najlepsze kremy nie przyniosą trwałego efektu. Szczególnie ważne są:

witaminy z grupy B, które wspierają procesy regeneracyjne skóry

biotyna wzmacnia zarówno paznokcie, jak i otaczającą je skórę

witamina C poprawia elastyczność poprzez syntezę kolagenu

witamina E chroni przed działaniem wolnych rodników

cynk wspiera gojenie ran i wzmacnia naskórek, a żelazo zapobiega łamliwości paznokci i osłabieniu skóry

Dieta bogata w ryby morskie, orzechy, pestki słonecznika, jaja i zielone warzywa liściaste pozwala na dostarczenie niezbędnych składników. Nie można też zapominać o wodzie. Odpowiednie nawodnienie to podstawa zdrowej skóry, dlatego warto pić regularnie, zamiast jednorazowo dużych ilości płynów.

Zabiegi w salonie kosmetycznym

Profesjonalne wsparcie bywa nieocenione, zwłaszcza gdy domowe sposoby nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. W salonach coraz popularniejsze są zabiegi parafinowe, które głęboko nawilżają i tworzą na powierzchni skóry warstwę ochronną. Manicure japoński, w którym stosuje się pastę z pyłu perłowego i krzemionki, wzmacnia płytkę paznokcia i poprawia wygląd skórek.

Warto zwrócić uwagę również na zabiegi SPA na dłonie, obejmujące peeling, maskę odżywczą oraz masaż. Peeling usuwa martwy naskórek i zapobiega narastaniu skórek na płytkę, maska intensywnie regeneruje, a masaż poprawia mikrokrążenie, dzięki czemu składniki odżywcze lepiej się wchłaniają. Regularne wizyty w salonie pozwalają utrzymać dłonie w dobrej kondycji i zapobiec powstawaniu bolesnych zadrapań.

Jak chronić skórki na co dzień?

W codziennej pielęgnacji liczą się drobne gesty. Zakładanie rękawiczek podczas kontaktu z detergentami to nawyk, który powinien stać się naturalny. Zimą ochrona przed mrozem i wiatrem ma ogromne znaczenie, dlatego warto mieć pod ręką ciepłe rękawice. Ochronę przed promieniowaniem UV zapewnia krem z filtrem SPF - dłonie są równie narażone na szkodliwe działanie słońca jak twarz, a zaniedbanie tego aspektu skutkuje szybszym starzeniem się skóry.

Równie ważne jest unikanie szkodliwych nawyków. Wyrywanie czy obgryzanie skórek może przynieść chwilową ulgę, ale w dłuższej perspektywie prowadzi do większych uszkodzeń i nawracających problemów. Warto zastąpić ten nawyk prostym rytuałem, gdy skórki zaczynają przeszkadzać, najlepiej sięgnąć po olejek lub krem i delikatnie je nawilżyć.

