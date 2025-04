Przystawki wielkanocne – szybkie, smaczne i kolorowe

Choć przystawki wielkanocne przede wszystkim są uzupełnieniem tradycyjnych dań, ich obecność na świątecznym stole niesie ze sobą o wiele więcej zalet. W przeciwieństwie do obfitych klasyków, to małe porcje, co oznacza, że skosztować możemy absolutnie wszystkiego. Kolejna zaleta to estetyka. Otóż kolorowe jajka faszerowane czy delikatne roladki dodają stołowi niepowtarzalnego charakteru. A święta to przecież nie tylko smak, ale i doznania wizualne!

Warto ponadto docenić wygodę. Otóż przystawki można przyrządzić wcześniej, co pozwala na lepsze zaplanowanie świątecznych przygotowań. Nie wymagają bowiem długiego pieczenia czy skomplikowanych procesów gotowania. Wreszcie: to świetna okazja do eksperymentów kulinarnych. Nic nie stoi na przeszkodzie, by przekąski zaserwować w nowoczesnej formie, łącząc doskonale znane składniki w nietypowe sposoby. Świąteczne menu nie musi być nudne!

Oto kilka propozycji, które spełniają wszystkie powyższe wymagania:

Jajka faszerowane szynką i serem

Kremowe nadzienie, chrupiąca szynka i aksamitny ser – oto idealne jajka faszerowane na Wielkanoc materiały promocyjne

Składniki:

5 jajek na twardo

1 opakowanie szynki Basiuni Sokołów

150 g tartego sera żółtego gouda

2 łyżki majonezu

słodka papryka w proszku

sól i pieprz

Przygotowanie tej szybkiej przekąski zaczynamy od ugotowania na twardo jajek. Następnie należy je obrać i przekroić na pół. Kolejny krok? Wydrążamy z nich żółtka, przekładamy do miski i dodajemy 3/4 pokrojonej w kostkę szynki Basiuni, starty ser, majonez i doprawiamy solą oraz pieprzem. Wszystko razem mieszamy. Tak przygotowanym farszem wypełniamy połówki białek. Całość posypujemy słodką papryką i pozostałą szynką.

Wielkanocne roladki z szynki

Proste składniki, wielki efekt – przystawka, która zachwyca wyglądem i smakiem materiały promocyjne

Delikatna szynka skrywa kremowe nadzienie materiały promocyjne

Gotową roladę kroimy ostrym nożem na plasterki i układamy na półmisku materiały promocyjne

Składniki:

1 opakowanie szynki Sokołowskiej Kruchej

2 łyżki twarogu sernikowego

2 łyżki serka śmietankowego kanapkowego

3 łyżki orzeszków ziemnych

½ mango

1czerwona cebula

⅔ szklanki groszku mrożonego

sól

mielone płatki chili

Na początek łączymy twaróg z serkiem śmietankowym, mieszając do uzyskania gładkiej masy. Mango i cebulę kroimy w drobną kostkę, a groszek gotujemy według instrukcji na opakowaniu. Orzeszki siekamy i prażymy na suchej patelni, aż lekko się zarumienią. Czas na szynkę! Rozkładamy po dwa plastry na desce, tak aby nachodziły na siebie dłuższym bokiem. Delikatnie osuszamy je ręcznikiem papierowym. Następnie smarujemy połową przygotowanej masy serowej, doprawiamy solą oraz mielonymi płatkami chili. Na wierzch układamy połowę mango, cebuli, orzeszków i groszku. Teraz najważniejsza część: zwijamy plastry szynki w roladę, starając się robić to dokładnie, ale ostrożnie, by nie uszkodzić delikatnej wędliny. Gotową roladę kroimy ostrym nożem na plasterki i układamy na półmisku. Powtarzamy proces z pozostałymi składnikami.

Ziołowe bułeczki z pasztetem

Składniki:

300 g mąki pszennej

150 ml ciepłej wody

7 g suchych drożdży

1 łyżeczka cukru

1 łyżeczka soli

2 łyżki oliwy z oliwek

1 łyżka posiekanych ziół

200 g pasztetu drobiowego

1 jajko do posmarowania

Na początek w misce mieszamy wodę, cukier i drożdże. Odstawiamy na około 10 minut. Następnie dodajemy mąkę, sól, oliwę i zioła. Wyrabiamy ciasto i odstawiamy na mniej więcej godzinę do wyrośnięcia. Następnie dzielimy je na niewielkie kawałki, formujemy bułeczki i delikatnie spłaszczamy. W środku każdej umieszczamy łyżeczkę pasztetu i dokładnie je zlepiamy. Układamy na blaszce, smarujemy roztrzepanym jajkiem i pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza przez około 20 minut. Gotowe bułeczki powinny być miękkie w środku i aromatyczne na zewnątrz.

Kolorowa rolada z szynką

Składniki:

4 jajka

100 g mąki pszennej

½ łyżeczki proszku do pieczenia

100 ml mleka

1 marchewka

1 czerwona papryka

2 opakowania szynki Basiuni Sokołów

150 g serka śmietankowego

sól i pieprz

Zaczynamy od przygotowania ciasta - jajka ubijamy na puszystą masę, dodajemy mleko, mąkę, proszek do pieczenia oraz sól i pieprz. Mieszamy do uzyskania jednolitej konsystencji. Następnie ścieramy marchewkę i drobno kroimy paprykę. Warzywa dodajemy do masy i przelewamy na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza przez około 15 minut. Gdy lekko ostygnie, smarujemy serkiem, układamy plastry szynki i zwijamy w roladę. Chłodzimy w lodówce przez pół godziny, a potem kroimy na plastry.

Mimo że Wielkanoc kojarzy się z tradycyjnymi daniami, warto je uzupełnić o wnoszące świeżość i lekkość przystawki. Kolorowe i przyciągające wzrok, ale też smaczne i łatwe w przygotowaniu - oto idealne dopełnienie wielkanocnej uczty.

