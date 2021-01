​Depresja i stres mogą osłabiać działanie szczepionki przeciwko koronawirusowi

1 / 15

W dzisiejszych czasach wypowiedzi znanych osób, celebrytów, gwiazd Instagrama czy YouTube’a trafiają do większej grupy odbiorców niż informacje naukowe. Ideą plebiscytu „Biologiczna Bzdura Roku 2020” organizowanego przez Łukasza Sakowskiego, biologa oraz autora bloga naukowego „To tylko teoria”, jest popularyzowanie wiedzy przyrodniczej oraz zachęcanie znanych osób do częstszego korzystania z rzetelnych źródeł, zanim wygłoszą swoje teorie, a społeczeństwa do bardziej krytycznego podejścia do wypowiedzi znanych i lubianych.