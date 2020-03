Dlaczego jestem wiecznie zmęczona?

1 / 3

Czarna soczewica Czarna soczewica już na pierwszy rzut oka wydaje się ekskluzywna - wielu porównuje ją do kawioru. Jest cennym odżywczo produktem, który wspiera prawidłowy rozwój i odbudowywanie komórek organizmu. Powszechnie uznawana jest za najzdrowszą ze wszystkich odmian soczewicy, głównie z uwagi na wyjątkowo wysoką zawartość składników antyoksydacyjnych. Wegetarianie upodobali sobie soczewicę z uwagi na wysoką zawartość białka, jednak białko to dopiero początek jej atutów. Soczewica obfituje w błonnik, kwas foliowy, szereg witamin i składników mineralnych. Korzyści zdrowotne Soczewica jest zalecana w diecie diabetyków i osób odchudzających się – ma niską kaloryczność, wysoką zawartość błonnika i niski indeks glikemiczny, dlatego wypełniając żołądek utrwala uczucie sytości nie powodując gwałtownego wyrzutu insuliny. Sprzyja normalizacji poziomu cukru i cholesterolu we krwi. Pomaga regulować ciśnienie tętnicze krwi. Stymuluje ruchy perystaltyczne jelit i niweluje zaparcia. Jest rekomendowana dla osób aktywnych (zarówno pracownikom fizycznym, jak i sportowcom), kobiet planującym macierzyństwo i ciężarnym, borykających się z anemią i żyjących w przewlekłym stresie. Głęboki smak czarnej soczewicy pasuje do zup, pikantnych przekąsek i kolorowych sałatek. Dla kontrastu warto podać ja na przykład z żółtą i czerwoną papryką i listkami świeżej rukoli.