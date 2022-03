Jeszcze do niedawna były uznawane za jeden z najzdrowszych pokarmów, dziś również ryby są na cenzurowanym. Próżno szukać produktów idealnych, trzeba wybierać najlepsze spośród tych, do których mamy dostęp. Makrela bez wątpienia do nich należy.



Makrela w kuchni

Miłośnicy makreli zjadają ją w przeróżnych połączeniach. Najprostsza wersja, z chlebem i ogórkami, zastępuje czasem obiad, gdy — w wyjątkowo zabieganym dniu — nie ma czasu na przygotowanie ciepłego posiłku. Makrela świetnie sprawdza się w sałatkach, pastach kanapkowych czy daniach na bazie makaronu. Najłatwiej dostępną w naszym kraju jest makrela wędzona, trudniej znaleźć świeżą, a to ona jest najbogatsza w wartości odżywcze. Jest jeszcze — rzadziej wybierana — makrela w puszce.

Makrela: Tłusta ryba morska, do spożycia której zachęcają kardiolodzy

Choć lekarze i dietetycy jednym głosem rekomendują ograniczanie tłuszczów odzwierzęcych, nie dotyczy to tłustych ryb morskich, w tym makreli. Obfituje ona bowiem w najzdrowszy rodzaj tłuszczów — wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, które mają wielokierunkowy, korzystny wpływ na zdrowie. Obecne w diecie chronią przed rozwojem choroby nowotworowej, usprawniają pracę mózgu, wzmacniają kości, wzrok i odporność. Chronią przed alergiami i nietolerancjami pokarmowymi, a nade wszystko dbają o dobrą kondycję układu sercowo-naczyniowego.



Kwasy omega-3 pomagają ustabilizować poziom trójglicerydów. Poprawiając elastyczność naczyń krwionośnych, wpływają na lepsze ukrwienie całego organizmu. Pobudzając produkcję tlenku azotu, który rozszerza naczynia krwionośne, kwasy omega-3 usprawniają przepływ krwi i pomagają regulować poziom ciśnienia tętniczego. Są niebagatelnym wsparciem dla serca.

Makrela źródłem pełnowartościowego białka

Podobnie jak białe i czerwone mięso, ryby są źródłem pełnowartościowego białka. Warto o tym pamiętać i częściej włączać je do jadłospisu. Makrela zawiera wszystkie aminokwasy endogenne, czyli te, których organizm nie może sam wytworzyć, a są mu niezbędne do prawidłowego funkcjonowania.

Makrela dla wzmocnienia odporności

Obok cennego białka i kwasów omega-3, makrela zawiera znaczne dawki selenu - pierwiastka, który warunkuje prawidłowy przebieg wielu procesów życiowych. Selen neutralizuje toksyczne działanie wolnych rodników, chroni krwinki czerwone i wzmacnia system odpornościowy.



Znajdziemy w niej również potas - pierwiastek, który sprzyja normalizacji poziomu ciśnienia tętniczego krwi i chroni serce, a także liczne witaminy. Słynącą z silnego potencjału przeciwutleniającego witaminę A oraz niezwykle ważną dla odporności i prawidłowej pracy jelit witaminę D.



Choć w miesiącach zimowych, przy znikomych dawkach promieni słonecznych, na naszej szerokości geograficznej konieczna jest jej suplementacja, warto pamiętać również o produktach spożywczych, które pomagają uzupełnić poziom witaminy D. Jej podaż jest kluczowa na każdym etapie życia. Witamina D wzmacnia zęby i układ kostny, dlatego jest konieczna w diecie dzieci i osób starszych. Warunkuje wchłanianie wapnia i fosforu, co pozwala zapobiegać demineralizacji kości i chroni przed osteoporozą.



Ma działanie immunomodulujące. Ograniczając i wygaszając stany zapalne, chroni przed rozwojem chorób autoimmunologicznych, takich jak cukrzyca, Hashimoto, reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty czy nieswoiste choroby zapalne jelit. Zmniejsza też ryzyko rozwoju chorób kardiologicznych i zespołu metabolicznego.

Makrela: Przeciwwskazania

Z uwagi na tendencję do kumulowania związków rtęci, makrela nie powinna znaleźć miejsca w jadłospisie kobiet ciężarnych, karmiących piersią i małych dzieci. Zawarta w makreli, zwłaszcza wędzonej, histamina może być przyczyną alergii, dlatego powinny zrezygnować z niej osoby z nietolerancją histaminy.



