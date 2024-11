Odprawa emerytalna to jednorazowe świadczenie pieniężne przyznawane pracownikom przechodzącym na emeryturę w związku z zakończeniem stosunku pracy . Podstawę prawną tego świadczenia stanowi Kodeks pracy, a dokładniej art. 92¹, który precyzuje warunki jego przyznawania. Przysługuje ono każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, niezależnie od rodzaju tej umowy czy wymiaru etatu . Kluczowe jest, aby w momencie kończenia stosunku pracy, pracownik miał prawo do świadczeń emerytalnych .

Warto podkreślić, że odprawa emerytalna nie jest uzależniona od stażu pracy ani sposobu rozwiązania umowy. Przysługuje nawet w sytuacjach, gdy pracownik został zwolniony dyscyplinarnie czy też odszedł za porozumieniem stron (wyrok Sądu Najwyższego z 28.06.2017 r. o sygn. akt III PZP 1/17). Istotnym ograniczeniem jest fakt, że świadczenie to można otrzymać tylko raz — jeśli pracownik po przejściu na emeryturę ponownie podejmie zatrudnienie, nie nabędzie prawa do kolejnej odprawy. Odprawa nie przysługuje również osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło, ponieważ nie są one pracownikami w rozumieniu Kodeksu pracy.