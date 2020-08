Groźny stan przedcukrzycowy

Ma go ok. 5 mln Polaków. Sam w sobie nie jest chorobą. Jednak to nie oznacza, że stan przedcukrzycowy można bagatelizować. To ostatni sygnał alarmowy, by zmienić nawyki żywieniowe i styl życia. Jest odwracalny - da się go opanować i zmniejszyć ryzyko cukrzycy typu 2. Jak to zrobić?

Zdjęcie Jednym z pierwszych objawów, że organizm nie radzi sobie z glukozą, mogą być zmiany w narządzie wzroku /123RF/PICSEL

Sprawdzaj stężenie glukozy we krwi

Jeśli wynik jest wyższy niż 99 mg/dl, badanie należy powtórzyć. O stanie przedcukrzycowym mówi się, gdy po dwukrotnym teście stężenie glukozy utrzymuje się w granicach 100-125 mg/dl. Określa się go również jako nieprawidłową glikemię. Dodatkowo wykonuje się test obciążenia glukozą, który potwierdza nietolerancję.



Nasza rada: wynik będzie wiarygodny, jeśli krew zostanie pobrana co najmniej w odstępie 8 godzin od ostatniego posiłku. Nie jedz i nie pij niczego poza wodą późnym wieczorem w przeddzień badań.



Poznaj czynniki ryzyka

Niektórzy są bardziej zagrożeni pojawieniem się stanu przedcukrzycowego. Należysz do tej grupy, gdy masz nadwagę lub otyłość, nadciśnienie, podwyższony poziom cholesterolu, choroby sercowo-naczyniowe lub problemy hormonalne. Jeżeli do tego w młodości przeszłaś cukrzycę ciążową lub urodziłaś dziecko cięższe niż 4 kilogramy, niebezpieczeństwo rośnie.



Nasza rada: występuje u ciebie kilka z tych czynników? Zapytaj lekarza, co zmienić w stylu życia, by zmniejszyć zagrożenie rozwojem cukrzycy. Przestrzegaj tych zaleceń, a efekty zobaczysz już za kilka miesięcy.



Ruszaj się!

Stan przedcukrzycowy jest konsekwencją głównie niezdrowego trybu życia. Codzienna aktywność fizyczna sprawia, że poziom cukru we krwi stopniowo sam będzie się normalizować. Przy okazji schudniesz, a zrzucenie nadmiaru kilogramów to ważny krok do opanowania problemu.

Nasza rada: jeśli nie lubisz gimnastyki albo pływania, możesz spacerować. Codziennie powinnaś wykonać 10 tys. kroków. Policzy je małe urządzenie - krokomierz lub prosta aplikacja na telefon.