Lemoniada ratunkiem na przejedzenie

Obruszamy się, słuchając o "świątecznym obżarstwie", dziwimy nieumiarkowaniu przy bożonarodzeniowym stole i zastanawiamy się, jak to jest, że niektórzy nie umieją w porę powiedzieć "dość". W jednak tym wyjątkowym czasie o przejedzenie naprawdę nietrudno. Każdemu może się zdarzyć. Łatwo sobie z nim poradzić, gdy z pomocą przyjdzie... lemoniada.

Zdjęcie Lemoniada delikatnie pomoże uporać się z krępującym problemem /123RF/PICSEL

Domowa lemoniada lawendowa to coś więcej niż smakowity napój - stanowi też naturalny sposób na kłopotliwą dolegliwość trawienną. Najlepiej, wiedząc, co nas czeka, jeszcze przed świętami włączyć ten napitek do codziennej diety, a rezultaty przyjdą szybko.

Gdy męczą cię wzdęcia, a problem nie jest jeszcze nasilony, możesz spróbować uporać się z nim domowym sposobem. Do przygotowania leczniczego napoju potrzebujesz tylko czterech składników. W pierwszej kolejności szykujesz przegotowaną wodę - dopiero gdy przestygnie dodajesz do niej dwie łyżki płynnego miodu, mieszasz, aż słód się rozpuści, uzupełniasz całość czterema łyżkami suszonych kwiatów lawendy.

Odstawiasz napój na kwadrans (w tym czasie wyciskamy sok z dwóch cytryn), następnie odcedzamy go i łączymy z cytrynowym sokiem. Zostawiasz do ostygnięcia, możesz go też później schłodzić (według upodobań). Pijesz codziennie dwie-trzy szklanki mikstury.

Uwaga - woda powinna być lekko ciepła, nie gorąca, ani tym bardziej nie wrząca, by miód nie stracił swoich właściwości.