Mecz życia

Każdy z nas rozgrywa go codziennie, choć uświadamiamy sobie to zazwyczaj dopiero, gdy zdrowie zaczyna poważnie szwankować. Kibicujemy toczącym bój z chorobami przewlekłymi, szczególnie nowotworowymi, nie myśląc o tym, że dzisiejszymi decyzjami determinujemy nasze jutrzejsze zdrowie i samopoczucie. Gra jest warta świeczki – jakkolwiek to odczytasz: graj, bo to twoje życie!

Lubimy spektakularne zmiany i duże osiągnięcia. Rzadko myślimy o tym, że małymi krokami dojść możemy najdalej.



Posługując się analogią drużyny piłkarskiej warto wypunktować, jacy zawodnicy są naszymi sprzymierzeńcami, a jacy wrogami w walce o zdrowie. O co toczy się gra? O jakość i długość życia, więc graj, póki piłka w grze!



Parszywa jedenastka:



- przewlekły stres i brak umiejętności radzenia sobie z nim - obok używek jest czynnikiem najsilniej zakwaszającym organizm;



- nikotyna;



- alkohol;



- żywność typu fast food;



- dieta oparta na produktach wysokoprzetworzonych;



- słodycze;



- notoryczne przejadanie się i jako przyczyna nadmiernej masy ciała;



- nieregularne żywienie - zbyt długie przerwy między posiłkami, co skutkuje pochłanianiem przesadnie dużych porcji;



- niedostateczna ilość płynów - nawodnienie komórek jest bazą ich właściwego odżywienia;



- nawyk sięgania po słodkie, gazowane napoje;



- nadmiar soli w diecie.



Jedenastka, która wygrywa:



- pożywne śniadanie zjadane do godziny od przebudzeni - organizm potrzebuje energii na start, jeśli jej nie dostarczymy rano, sięgnie po zapasy zmagazynowane w tkance tłuszczowej, a z pierwszego posiłku, który zjemy, uzupełni braki;



- 4-5 posiłków zjadanych co 3-4 godziny w trakcie aktywnej części doby - komórki karmione regularnie nie muszą tworzyć zapasów w postaci tkanki tłuszczowej;



- świeże warzywa i owoce w pięciu porcjach w ciągu dnia: optymalnie 3 porcje warzyw i dwie porcje owoców;



- produkty bogate w błonnik: pieczywo pełnoziarniste, kasze, ryż naturalny, niedosładzane płatki owsiane, otręby, warzywa i owoce;



- regularna aktywność fizyczna;



- dobry sen, jako warunek konieczny regeneracji organizmu;