Olej kokosowy - mniej znane zastosowanie

Na olej kokosowym można smażyć, uzupełnia się nim potrawy, a nawet stosuje w kosmetyce. Nie każdy jednak wie, że można wykorzystać go celem... poprawy zdrowia. I to dość nietypowo.

Zdjęcie Olejowa kuracja jest niekłopotliwa i całkiem przyjemna /123RF/PICSEL

A wystarczy... wypłukać nimi usta.

Na co pomaga ten niezwykły rytuał? Przede wszystkim gromi bakterie nagromadzone w jamie ustnej i nie pozawala na ich rozprzestrzenianie się w organizmie, w konsekwencji wpływając na podniesienie odporności. Ponadto, odświeża oddech oraz zapobiega chorobom przyzębia.

Należy umieścić w jamie ustnej dwie łyżeczki tłuszczu i powoli go przeżuwać, postępując podobnie jak przy płukaniu ust po myciu zębów. Osoby początkujące, mogą użyć mniejszej ilości oleju, np. jednej łyżeczki. Najlepiej wykorzystywać go tyle, by nie czuć mdłości ani dyskomfortu.

Cała trudność polega na tym, że olej musi pozostać w ustach przez około 15-20 minut. Dopiero po tym czasie można mówić o dobroczynnym działaniu jego substancji, która pozwala pozbyć się z jamy ustnej bakterii i nagromadzonych osadów. Po tym czasie warto przepłukać usta i gardło wodą.

Uwaga - gardło nie powinno być płukane olejem!

Czynność należy powtarzać codziennie rano, po wypiciu niewielkiej ilości przegotowanej wody, najlepiej przed śniadaniem.