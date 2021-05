Oto lista badań profilaktycznych dla kobiet. Pamiętaj o nich!

Lepiej zapobiegać niż leczyć - to prawda znana od pokoleń. Niestety wciąż zdecydowanie zbyt często zaniedbujemy profilaktykę. Jak pokazują badania IBRiS z 2020 roku, jedna piąta dorosłych Polaków wykonuje badania profilaktyczne co kilka lat, co roku bada się zaledwie 55% z nas.

Tymczasem lekarze nie przestają apelować, że to wyłącznie dzięki regularnie powtarzanym badaniom wiele chorób i zaburzeń można szybko wykryć oraz skutecznie wyleczyć, zanim staną się poważne.

Smutnym przykładem może być rak szyjki macicy, drugi pod względem częstości występowania nowotwór złośliwy u kobiet na świecie. W Polsce odnotowuje się ok. 3000 zachorowań rocznie, z czego połowa to przypadki śmiertelne. Rak rozwija się zupełnie bezboleśnie i długo nie daje żadnych objawów, ale można go łatwo wykryć na wczesnym etapie dzięki regularnej cytologii. Skuteczną obroną przed nim jest także szczepienie przeciw HPV - wirusowi brodawczaka ludzkiego, odpowiedzialnego za rozwój raka szyjki macicy.

O jakich badaniach powinnaś pamiętać? Zapotrzebowanie na nie zmienia się z wiekiem, inaczej przedstawia się harmonogram dla dwudziestolatki, a inaczej dla pięćdziesięciolatki. W razie wątpliwości, wszystko należy konsultować ze swoim lekarzem rodzinnym.

Jeśli skończyłaś 20 lat:

Zdjęcie Po dwudziestym roku życia warto zacząć robić regularne badania / 123RF/PICSEL

Młode dorosłe kobiety powinny wdrożyć nawyk regularnego samobadania (mierzenia ciśnienia i kontrolowania masy ciała). Raz na pół roku należy odwiedzić stomatologa, a raz na rok - lekarza rodzinnego, który zleci nam podstawowe badania (morfologia, OB, stężenie glukozy we krwi i badanie moczu). Raz na pięć lat należy badać profil lipidowy.

Bardzo ważne są także badania ginekologiczne wykonywane raz w roku - standardowe badanie lekarskie, cytologię i USG piersi. Równie istotne jest samobadanie piersi, wykonywane raz w miesiącu, najlepiej do 9. dnia cyklu. Jeśli nie wiecie, jak je wykonać, najlepiej poprosić o pomoc ginekologa podczas wizyty. Przed rozpoczęciem współżycia warto zaszczepić się przeciwko HPV.

Lista badań:

Raz na miesiąc samobadanie piersi

Raz na pół roku kontrola u stomatologa

Raz na rok podstawowe badania profilaktyczne: morfologia, OB, stężenie glukozy we krwi, mocz

Raz na rok wizyta u ginekologa, cytologia i USG piersi

Raz na trzy lata EKG i pomiar elektrolitów we krwi (potas, sód, magnez, wapń)

Raz na trzy-pięć lat badanie USG jamy brzusznej

Raz na pięć lat RTG klatki piersiowej (pamiętaj o tym szczególnie, jeśli palisz)

Raz na pięć lat lipidogram (cholesterol, frakcje HDL, LDL i trójglicerydy)

Jeśli skończyłaś 30 lat:

Zdjęcie Badaniem, o którym wiele kobiet zapomina jest regularne USG brzucha / 123RF/PICSEL



W tym wieku należy włączyć do profilaktyki wizytę u okulisty i badania wzroku (raz na pięć lat, a jeśli mamy wadę wzroku, częściej). Powyżej 35. roku życia należy raz na pięć lat wykonywać mammografię. Poza tym trzydziestolatki powinny pamiętać o wszystkich badaniach dla dwudziestolatek i nie rezygnować z regularnych kontroli u lekarza rodzinnego i stomatologa. Wciąż bardzo ważne są regularne badania ginekologiczne, cytologia i USG piersi!

Lista badań:

Raz na miesiąc samobadanie piersi

Raz na pół roku kontrola u stomatologa

Raz na rok podstawowe badania profilaktyczne: morfologia, OB, stężenie glukozy we krwi, mocz

Raz na rok wizyta u ginekologa, cytologia i USG piersi

Raz na trzy lata EKG i pomiar elektrolitów we krwi (potas, sód, magnez, wapń)

Raz na trzy-pięć lat badanie USG jamy brzusznej

Raz na pięć lat RTG klatki piersiowej (pamiętaj o tym szczególnie, jeśli palisz)

Raz na pięć lat lipidogram (cholesterol, frakcje HDL, LDL i trójglicerydy)

Raz na pięć lat badanie okulistyczne

Raz na pięć lat mammografia (powyżej 35. roku życia)

Jeśli skończyłaś 40 lat:

Zdjęcie Tarczyca odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie wielu komórek w organizmie. Oprócz badań hormonalnych lekarz może nam zlecić USG / 123RF/PICSEL

Po czterdziestce należy zwiększyć liczbę badań profilaktycznych. W tym wieku co roku należy badać hormony tarczycy - o ile oczywiście wcześniej nie dostałyśmy takiego zalecenia od lekarza ani nie leczymy się endokrynologicznie. Musimy także pamiętać o profilaktyce raka jelita grubego i badaniu na obecność krwi utajonej w kale, a także profilaktyce osteoporozy i badaniu gęstości kości.

Lista badań:

Raz na miesiąc samobadanie piersi

Raz na pół roku kontrola u stomatologa

Raz na rok podstawowe badania profilaktyczne: morfologia, OB, stężenie glukozy we krwi, mocz, badanie na obecność krwi utajonej w kale

Raz na rok wizyta u ginekologa, cytologia, USG piersi i mammografia

Raz na rok badanie okulistyczne

Raz na dwa lata lipidogram (cholesterol, frakcje HDL, LDL i trójglicerydy)

Raz na trzy lata badanie hormonów tarczycy

Raz na trzy lata EKG i pomiar elektrolitów we krwi (potas, sód, magnez, wapń)

Raz na trzy-pięć lat badanie USG jamy brzusznej

Raz na pięć lat gastroskopia

Raz na pięć lat RTG klatki piersiowej (pamiętaj o tym szczególnie, jeśli palisz)

Raz na dziesięć lat badanie gęstości kości

Jeśli skończyłaś 50 lat:

Zdjęcie Po 50. roku życia należy pamiętać o regularnych badaniach gęstości kości oraz o profilaktyce raka jelita grubego / Picsel / 123RF/PICSEL



Dla kobiet po 50. roku życia najczęściej rozpoczyna się menopauza. Warto wtedy szczególnie zadbać o swoje zdrowie i pamiętać o wizycie u endokrynologa i badaniach hormonalnych. Nie zapominajmy też o mammografii raz na dwa lata, profilaktyce osteroporozy oraz o profilaktyce raka jelita grubego, którego ryzyko rośnie z wiekiem.

Lista badań:

Raz na miesiąc samobadanie piersi

Raz na pół roku kontrola u stomatologa

Raz na rok podstawowe badania profilaktyczne: morfologia, OB, stężenie glukozy we krwi, mocz, badanie na obecność krwi utajonej w kale

Raz na rok wizyta u ginekologa, cytologia, USG piersi

Raz na rok badanie okulistyczne

Raz na rok lipidogram (cholesterol, frakcje HDL, LDL i trójglicerydy)

Raz na rok EKG

Raz na dwa lata mammografia

Raz na dwa lata badanie hormonów tarczycy

Raz na trzy lata pomiar elektrolitów we krwi (potas, sód, magnez, wapń)

Raz na trzy-pięć lat badanie USG jamy brzusznej

Raz na pięć lat gastroskopia

Raz na pięć lat RTG klatki piersiowej (pamiętaj o tym szczególnie, jeśli palisz)

Raz na dziesięć lat badanie gęstości kości

